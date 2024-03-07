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Американский телеканал CNN рассказал правду, опубликовав сюжет о солдатах ВСУ, которые прячутся за спинами мирных жителей в Часовом Яре, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в социальной сети X.
«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко. Единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — американские деньги и американское оружие. Тем временем орды режима Зе (украинского президента Владимира Зеленского) используют (места проживания) мирных жителей в качестве укрытий», — заявил Полянский.
Напомним, телеканал CNN опубликовал сюжет из Часова Яра, в котором две местные жительницы рассказывают о том, что украинские военные подъезжают к их домам на военной технике и прячутся за спинами у гражданских. На просьбы уехать они не обращают внимание. При этом, как признал репортёр в конце сюжета, местные жители нормально относятся к приходу в город российских военных.
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