Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН

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Россия выразила разочарование в связи с решением Франции, председательствующей в Совете Безопасности ООН, отложить срочное заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 со среды на четверг, передает РИА Новости.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не придавать интересам НАТО и Киева более высокий приоритет по сравнению с обязанностями председательства.
Полянский выразил глубокое разочарование действиями Франции и попросил не поддаваться давлению, связанному с солидарностью НАТО, и не ставить интересы альянса и Киева выше своих обязанностей в качестве председателя.
Ранее Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с Ил-76 на среду в 23:00 мск, однако председательствующая Франция перенесла его на 1:00 мск пятницы.
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«Мы сожалеем, что вам пришлось принимать решение относительно срочности проведения заседания вместо нас», - заявил он.
Ранее Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с Ил-76 на среду в 23:00 мск, однако председательствующая Франция перенесла его на 1:00 мск пятницы.
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Артем Кузьмин