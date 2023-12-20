В Армении приостановлена лицензия радио Sputnik

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Комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц.
Об этом сказано в Telegram-канале «Sputnik Армения».
Причиной явилась трансляция в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном». По утверждению Комиссии, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и её народа высказывания».
Кроме этого, ретранслятор оштрафован на 500 тысяч драмов (около 112 тысяч рублей) за авторскую программу экс-депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time».
Сообщается, что регулятор усмотрел в ней заявления, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».
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«Комиссия по телевидению и радио страны отозвала на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора — радиостанции «Тоспа»», —сказано в заявлении.
Кроме этого, ретранслятор оштрафован на 500 тысяч драмов (около 112 тысяч рублей) за авторскую программу экс-депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time».
Сообщается, что регулятор усмотрел в ней заявления, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».
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Мария Фирсова