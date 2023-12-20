В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с детьми ночью в лесу

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Водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.
В пресс-службе регионального СУ СК России сообщают, что водитель автобуса № 105, следуя по маршруту, решил высадить женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток рядом с лесом.
Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.
Началась проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетнюю девочку, которую обнаружили в сугробе в одном подгузнике, выписали из больницы домой, об этом изданию «Глобус» рассказал отец дошкольницы.
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Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетнюю девочку, которую обнаружили в сугробе в одном подгузнике, выписали из больницы домой, об этом изданию «Глобус» рассказал отец дошкольницы.
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Мария Фирсова