Политолог Оленченко: Недопуск реэкспорта в РФ навредит странам ЕС

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко заявил, что новые ограничения из 12-ого пакета антироссийских санкций, предусматривающих для стран ЕС недопуск реэкспорта в Россию продукции и технологий двойного назначения, негативно отразится на самих этих государствах.
«Те страны, кому это адресовалось – это постсоветские республики, через них закупаются товары и потом перепродаются в Россию. Этим занимаются в том числе страны Прибалтики, Турция, поэтому здесь надо конкретно посмотреть, что и из какой страны к нам поступает, и в чем может выразиться проблема. Страны, которые занимаются реэкспортом, будут придумывать новые схемы нейтрализации ограничений со стороны ЕС, чтобы сохранить за собой российский рынок», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Оленченко.Читайте также:
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