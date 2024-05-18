Россия отправила в КНР первый «Мясной шаттл»

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Транспортная группа компаний Fesco в содействии с Российским экспортным центром (РЭЦ) отправили в Китай первый поезд «Мясной шаттл», об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в интервью для ТАСС.
По её словам, первый специализированный поезд, в котором находится говядина от компании «Мираторг», проделает путь из Брянска в Китай.
Гендиректор РЭЦ также выразила убеждение, что российская мясная продукция будет высоко оценена потребителями на китайском рынке.
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«Регулярная логистика — очень важный компонент для российских и китайских компаний: на переговорах представлен не только товар, который предлагается к продаже, но и сервис по его доставке», — заявила Никишина.
Гендиректор РЭЦ также выразила убеждение, что российская мясная продукция будет высоко оценена потребителями на китайском рынке.
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Евгения Парфентьева