Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине

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Китай и Россия отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу», — говорится в заявлении.Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры стран.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.
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