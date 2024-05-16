Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде

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В рамках сотрудничества между Россией и Китаем в области водородной энергетики может возникнуть возможность создания совместного производства автомобилей на водороде на территории РФ, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская в интервью РИА Новости.
По ее словам, эта инициатива станет частью широкого сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии и рынка углеродных единиц, о чем было объявлено в совместном заявлении стран.
Учитывая, что в Китае уже имеются развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать возможность приобретения таких транспортных средств, а также создания совместного предприятия на своей территории для производства водородных транспортных средств, считает Насиковская.
Она также отметила, что у России есть потенциал для продажи водорода в Китай, но это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями, которые требуют дополнительного изучения и решения.
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Учитывая, что в Китае уже имеются развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать возможность приобретения таких транспортных средств, а также создания совместного предприятия на своей территории для производства водородных транспортных средств, считает Насиковская.
Она также отметила, что у России есть потенциал для продажи водорода в Китай, но это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями, которые требуют дополнительного изучения и решения.
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Артем Кузьмин