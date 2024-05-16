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Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде

16 мая 2024, 20:58
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках сотрудничества между Россией и Китаем в области водородной энергетики может возникнуть возможность создания совместного производства автомобилей на водороде на территории РФ, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская в интервью РИА Новости.
По ее словам, эта инициатива станет частью широкого сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии и рынка углеродных единиц, о чем было объявлено в совместном заявлении стран.

Учитывая, что в Китае уже имеются развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать возможность приобретения таких транспортных средств, а также создания совместного предприятия на своей территории для производства водородных транспортных средств, считает Насиковская.



Она также отметила, что у России есть потенциал для продажи водорода в Китай, но это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями, которые требуют дополнительного изучения и решения.

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Глава совета АУРЭК Ефимов: В онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада
16 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/vittaya25

Председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов, рассуждая о регулировании деятельности маркетплейсов, заявил, что нужны более жёсткие меры со стороны государства в этой области.
По его словам, сейчас в этой не тронутой государством сфере царят правила и законы Дикого Запада.

«Сегодня в этой отрасли задействовано 3-5 млн человек и ещё треть страны пользуется услугами маркетплейсов. И пока у нас на рынке онлайн-ритейла действуют правила Дикого запада. Только в одном суде Подмосковья более 3 тыс. судебных процессов по одному маркетплейсу. Эти дела изучает специально созданная коллегия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ефимов.

Ранее сообщалось, что ФАС РФ устанавливала, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе
Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара 90 рублей
16 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что на следующей неделе курс доллара будет варьироваться около 90 рублей.
«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте. На фоне жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, что сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт, и нормативов возврата выручки российских экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля странно», — добавил в беседе с Газета.ру Зельцер.

Ранее аналитики составили прогноз, согласно которому к концу осени курс доллара будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. Так, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, а положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

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#рубль
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Аналитик Скрябин призвал не ожидать снижения цен на бензин
16 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/kckate16

Аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что снижения цен на бензин в ближайший месяц в России не будет.
При этом он отметил постепенную стабилизацию внутреннего топливного рынка после волатильного периода.

В беседе с Газета.ру специалист отметил, что есть ряд факторов роста стоимости бензина, среди которых рост цен на нефть, ослабление государственного регулирования, увеличение налогов и сборов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России на ограниченный период.

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#прогноз
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Пять подмосковных индустриальных парков нового формата запустят в будущем году
16 мая 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье построят пять государственных индустриальных парков с колледжами. Запустить первую очередь на всех этих объектах планируют в 2025 году, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году мы приступили к приоритетному проекту инвестиционного блока – созданию пяти новых государственных индустриальных парков. Уже разработаны мастер-планы. Парки будут построены по принципу «Пять в одном». Попробуем не только подводить инфраструктуру, но и строить готовые боксы, готовые производственные помещения», – заявила Зиновьева, выступая в Мособлдуме с отчётом о предпринимательской деятельности в регионе.
Рассматривается также вариант размещения на территории этих парков колледжей и общежитий. По словам Зиновьевой, запуск первой очереди в индустриальном парке в Ленинском городском округе планируется в июле будущего года, в Дмитровском – в июне 2025-ого, в Раменском и Одинцове – в августе, а в Жуковском – в апреле 2025 года.

По данным подмосковного Мининвеста, на новых объектах планируют создать свыше 35 тыс. рабочих мест.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
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В Подмосковье реализуют около 300 проектов импортозамещения
16 мая 2024, 18:18

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области заявлено к реализации около 300 проектов импортозамещения. Такие данные представила на заседании Мособлдумы зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что Московская область активно участвует в формировании технологического суверенитета России.
«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения. Их реализация позволит создать около 28 тыс. рабочих мест. Суммарный объём инвестиций по ним – порядка 280 млрд рублей. 77 проектов мы уже запустили в 2022-2023 годах. В этом году к реализации запланировано ещё 85, остальные будут запускаться позднее», – отметила Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, импортозамещающие проекты в Подмосковье реализуются в фармацевтике, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, электронике, лёгкой и химической промышленности, других отраслях экономики.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#екатерина зиновьева
#московская область
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В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов
16 мая 2024, 18:09

Фото: istock / Coprid

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» заместитель главы МИДа Александр Панкин высказал мнение о возможных рисках ответных действий Москвы в случае конфискации российских активов, сообщает ТАСС.
Панкин отреагировал на принятие Эстонией закона, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине, и о возможности введения аналогичных законов в других европейских странах.

Он отметил, что «более разумные и прагматичные круги, включая политические, взвешивают все риски, включая те, которые могут возникнуть для них самих, а также возможные ответные меры со стороны России».

По словам Панкина, Москва в ответ на конфискацию своих активов западными странами может применить как симметричные, так и асимметричные меры. Он подчеркнул, что для этого Россия может использовать различные инструменты, включая административные, финансовые и правовые.

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Мининвест Подмосковья и Циан будут сотрудничать в привлечении инвесторов
16 мая 2024, 16:56

Фото: пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

Мининвест Подмосковья и Циан заключили соглашение о сотрудничестве на форуме «ГОСЗАКАЗ». Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В рамках соглашения будет проводится обмен информацией в целях привлечения инвесторов на территорию Московской области.

«Соглашение направлено на интеграцию инвестиционной карты Московской области с сервисом по поиску недвижимости Циан.<…> На карту Циан только на продажу в части складских помещений, производства и земельных участков нанесено свыше 3 тысяч объектов. Такая интеграция с Циан позволит нам в два с лишним раза расширить список предложений для бизнеса на инвесткарте региона», — отметил первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Новое партнерство позволит увеличить информированность граждан о возможности приобретения в Подмосковье земельных участков для строительства жилого дома.

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#покупка
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«Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа
16 мая 2024, 16:31

Фото: iStock/darkojow

Болгарская госкомпания «Булгаргаз» хочет подать иск в Международный арбитражный суд в Париже на дочернее предприятие Газпрома «Газпром Экспорт», чтобы получить от неё компенсацию за прекращение поставок газа в 2022 году размером около 400 миллионов евро. Об этом сообщает местное агентство Novinite.
«"Булгаргаз» намерена подать судебный иск против «Газпром Экспорт» с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение компания приняла из-за прекращения «Газпромом» поставок газа в Болгарию в 2022 году.

При этом радиостанция BNR утверждает, что «Булгаргаз» сначала направит свои претензии в «Газпром Экспорт», если договорённости достичь не получится, то компания будет подавать иск в Международный арбитражный суд в Париже.

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Стало известно, как Турция помогает России обходить нефтяное эмбарго
Politico: Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует её в ЕС
16 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/zhengzaishuru

Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, пишет Politico.
Отмечается, что это приносит России значительные доходы. Согласно данным с февраля 2023 года по февраль 2024 года, Турция увеличила закупки нефти у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. В том же временном отрезке экспорт топлива из Турции в страны ЕС вырос на 107%.

«Турция стала ключевым транзитным пунктом для российских топливных продуктов, направленных в ЕС, что приносит значительные налоговые поступления в российский бюджет», — отметил главный аналитик по энергетике в CSD Мартин Владимиров.
Исследование показало, что за год с момента введения эмбарго (февраль 2023 — февраль 2024 года) только три турецких порта — Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсина — поставили российские нефтепродукты в страны ЕС на сумму 3,1 млрд евро, несмотря на отсутствие там нефтеперерабатывающих заводов.

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