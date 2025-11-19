Губернатор Воробьёв рассказал, как экономит время за счёт ИИ в повседневной жизни
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв часто использует искусственный интеллект в повседневной жизни.
Об этом он сам рассказал на 10-й Международной конференции по ИИ AI Journey 2025.
«Я использую искусственный интеллект – и ChatGPT, и GigaChat – в разных ситуациях по-разному. Иногда после прочтения каких-то сложных книг получаю разъяснения и пояснения. Когда-то в работе он находит оптимальную схему того или иного решения. Ну а о написании писем или вычитке документов и говорить не стоит – у нас электронная система документооборота. Если документ длинный, на трёх-четырёх листах, мы пользуемся специальной клавишей и получаем все главные смыслы, выжимки этих документов. Это экономит время и освобождает его для более сложных, интеллектуальных, креативных задач», – отметил глава региона.
Ранее Воробьёв рассказал, что в Московской области к концу года будут работать 53 проекта с использованием искусственного интеллекта.
Посвящённая искусственному интеллекту Международная конференция AI Journey 2025 стартовала в Москве в среду. Мероприятие, организованное Сбером, продлится три дня и объединит ведущих мировых экспертов в этой области.
Первый день конференции посвящён применению генеративного ИИ в повседневной жизни и в развитии страны. Второй будет сосредоточен на использовании технологий в разных секторах экономики. Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.