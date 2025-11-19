Путин рассказал о состоянии своего здоровья

19 ноября 2025, 19:24

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин на выставке Сбера об искусственном интеллекте сообщил, что недавно завершил двухдневное ежегодное медицинское обследование. Его слова приводит ТАСС.





Президент пояснил, что процедура заняла почти двое суток и включала ночёвку в клинике.

«Пришёл туда во второй половине дня и ушёл на следующий день. Слава Богу, всё хорошо», — сказал он.

«Пройти такое обследование за минуту — кажется фантастикой», — заявил российский лидер.