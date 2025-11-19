Путин рассказал о состоянии своего здоровья
Президент РФ Владимир Путин на выставке Сбера об искусственном интеллекте сообщил, что недавно завершил двухдневное ежегодное медицинское обследование. Его слова приводит ТАСС.
Президент пояснил, что процедура заняла почти двое суток и включала ночёвку в клинике.
«Пришёл туда во второй половине дня и ушёл на следующий день. Слава Богу, всё хорошо», — сказал он.Во время осмотра экспозиции, которая знакомила с применением ИИ в диагностике, Путину представили технологии для быстрой проверки работы основных органов.
«Пройти такое обследование за минуту — кажется фантастикой», — заявил российский лидер.Эту мысль он высказал после того, как глава Сбера Герман Греф рассказал о разработках, позволяющих проводить «чекап» практически мгновенно.