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Россия достигла максимального показателя по поставке огурцов в Польшу

Евростат: РФ поставила максимальное число огурцов в Польшу за прошедшие 4 года
Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В марте Россия показала наивысший за четыре года результат по поставке огурцов в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
«Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года», — передает агентство.

Прошлый наивысший результат был достигнут четыре года назад. Тогда в марте 2021 года Россия поставила в Польшу огурцов на 3,1 миллиона евро.

Как оказалось, РФ является основным поставщиком данного овоща для Польши. Россия обеспечивает 83% импортных потребностей страны. Оставшимися поставщиками являются Белоруссия, Украина и Турция. В целом за март Польша ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро. Результат превышает данные февральского импорта в 1,6 раза.

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Швыдкой: вопрос участия России на «Евровидении» не актуален
20 мая 2025, 04:48

Фото: iStock/cookelma

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, вопрос участия России на «Евровидении» является не актуальным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы вышли из этой структуры, поэтому вопрос о возвращении «Евровидения» в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален», — заявил Швыдкой.

Представитель президента отметил, что данный вопрос касается организаторов конкурса. Он проводится структурой Европейского Вещательного Союза, в котором сейчас Россия отсутствует.

При этом Швыдкой не исключил участия страны на «Евровидении» в будущем. Несмотря на это, он предположил, что если конкурс «Интервидение» станет популярным, то участие в нем будет достаточным.

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«Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед диалогом Путина и Трампа
20 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/Grassetto

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир перед телефонным разговором президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573», — передала радиостанция в 16:15.

После окончания диалога радиостанция вновь вышла в эфир. Это случилось в 19:47, когда Владимир Путин вышел с обращением по итогам переговоров с Трампом. Тогда радиостанция сообщила:

«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».

Напомним, что УВБ-76 является таинственной радиостанцией, которая никогда не прерывает свое вещание. При этом в эфире звучит только короткий «жужжащий» сигнал. Иногда оно прерывается и ​станция передает непонятные словосочетания и цифры.

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Москвичам рассказали о погоде на неделю
Синоптик Позднякова: к выходным в Москве потеплеет до 25 градусов
19 мая 2025, 19:00

Фото: iStock/LARISA DUKA

К выходным в столичном регионе воздух может прогреться до +25 °С. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Первая половина недели будет, скажем так, довольно дождливая и прохладная, потому что температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 2–3 градуса. Наверное, самым холодным днем будет вторник», — рассказала Позднякова «Известиям».

По ее словам, 20 мая в Москве ожидается 13… 15 °С. Уже в пятницу дневная температура составит 20 °С, а в выходные 25 °С.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT отметил, что теплеть начнёт со среды.

«В среду будет 18 °С, в четверг — 20... 22 °С, в пятницу — 23... 24 °С. Выходные тоже обещают быть хорошими», — уточнил Шувалов.

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#выходные
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Названы инфлюенсеры VK Festа в Казани
Инфлюенсерами VK Festа в Казани станут Валя Карнавал и Аня Pokrov
19 мая 2025, 17:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Инфлюенсерами (лидерами мнений) на VK Festе в Казани станут знаменитости: Валя Карнавал, Аня Pokrov, Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Арсений Попов Utopia Show, Гурам Амарян и прочие звезды.
Как пишет портал «Татар-информ», проведут мероприятие Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко. Все блогеры поучаствуют в автограф-сессии, а гости лично пообщаются с ними и сделают совместные фотографии.

VK Fest 2025 пройдет в столице Татарстана 29 июня. Большой летний праздник состоится у Центра семьи «Казан». Для зрителей выступят певица Юлия Савичева, рэпер Баста, Элвин Грей, «Комната культуры» и другие исполнители.

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В России предложили поддерживать продвигающих семейные ценности блогеров
Омбудсмен Волынец предложила поддерживать продвигающих семейные ценности
19 мая 2025, 17:29

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Продвигающих семейные ценности блогеров необходимо поддерживать, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Ее слова приводит портал «Татар-информ». Собеседница подчеркнула, что такая мера может помочь в повышении рождаемости.
«У нас очень много блогеров — многодетных мам, блогеров, которые продвигают семейные ценности, их необходимо поддерживать на государственном уровне, потому что за такими людьми идут, на них смотрят дети и молодежь», — сказала Ирина Волынец.
По ее словам, нужно выпускать соответствующий контент для поддержки семьи, популяризации многодетности и традиционных семейных ценностей.

Волынец резюмировала, что для достижения результата необходима взвешенная и выстроенная госполитика с господдержкой.

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