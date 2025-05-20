Россия достигла максимального показателя по поставке огурцов в Польшу

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В марте Россия показала наивысший за четыре года результат по поставке огурцов в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
«Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года», — передает агентство.
Прошлый наивысший результат был достигнут четыре года назад. Тогда в марте 2021 года Россия поставила в Польшу огурцов на 3,1 миллиона евро.
Как оказалось, РФ является основным поставщиком данного овоща для Польши. Россия обеспечивает 83% импортных потребностей страны. Оставшимися поставщиками являются Белоруссия, Украина и Турция. В целом за март Польша ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро. Результат превышает данные февральского импорта в 1,6 раза.
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