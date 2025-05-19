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Юрист раскрыл размер штрафа за торговлю самогоном

Юрист Русяев: размер штрафа за торговлю самогоном - от 50 до 200 тыс. рублей
Фото: iStock/Piotr Wytrazek

Фото: iStock/Piotr Wytrazek

Розничная продажа спиртного, в том числе самогона, физическим лицом, никак не связанного с организациями, имеющими лицензию, ИП или производителями вина, влечёт административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По словам юриста Ильи Русяева, об этом сказано в статье 14.17.1 КоАП РФ.
В тексте закона также говорится о том, что такая санкция применяется только в том случае, если действия не подпадают под состав уголовного преступления: когда объёмы незначительны, вред здоровью отсутствует, а распространение не приобрело систематического характера.
«Если же реализация осуществляется ИП или фермером, не имеющим права на такую деятельность, санкция ужесточается: штраф составляет 100–200 тысяч рублей. Конфискуют всю алкогольную продукцию, — рассказал NEWS.ru Русяев.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что для решения проблемы с употреблением алкоголя в России необходимо поднимать общую культуру в обществе.

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Нилов день 20 мая: зачем запоминать сны и что необходимо сделать для хорошего урожая, народные приметы
19 мая 2025, 16:54

Фото: iStock/ Givaga

В народном календаре 20 мая отмечается Нилов день или Купальница. Согласно поверьям, в эту пору вода обладает очистительной и живящей силой, поэтому наши предки старались в праздник омыть водой из реки членов семьи и искупать лошадей.
Православные христиане вспоминают 20 мая явление Креста Господня на небе в Иерусалиме и чтят память преподобного Нила Сорского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Mykhaylo Palinchak

После смерти первого христианского благоверного императора Константина Великого на престол взошёл его сын Констанций. Однако новый император отошёл от принципов единосущия Сына Божия с Отцом, поддерживаемых Константином, и склонился к ереси Ария. В ответ на это Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.

В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года по старому стилю, в третьем часу утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Оно сияло неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелями этого чуда стали все жители Иерусалима.

Явление началось над святой Голгофской горой, где был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Многие жители Иерусалима, оставив свои дела, вышли из домов и со страхом и удивлением созерцали чудесное явление. После этого многие иудеи и эллины пришли к истинной вере, покаялись перед Христом Богом и приняли Святое Крещение.

Народный праздник назван Ниловым днем в честь преподобного Нила Сорского, одного из самых почитаемых русских святых XV – начала XVI столетия. Святой стал основателем скитского образа жизни на Руси. Он написал «Предание», «Устав о скитской жизни» и оставил ряд посланий для иноков.

Приметы дня


Фото: iStock/ valio84sl

  • Утренний туман в Нилов день сулил знойное сухое лето.
  • Если 20 мая выдастся дождливый день — будет теплый сентябрь.
  • Зацвела черёмуха — к похолоданию.
  • Надеть кофту с правого рукава в день святого Нила — к удаче.

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Традиции 20 мая


В день памяти святого Нила люди верили, что вода обладает особой силой, способной очистить не только тело, но и душу. Поэтому многие старались провести водные процедуры, чтобы избавиться от усталости, накопившейся за зиму. Водой, набранной на рассвете, окропляли углы дома, чтобы изгнать злых духов.

20 мая люди отправлялись в гости и старались незаметно унести с собой семена. По поверью, урожай, выращенный из украденных семян, будет обильным, а из домашних семян ничего не вырастет.

Считалось, что на Купальницу сновидения всегда вещие. Они могут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления. Также возможно увидеть своё будущее. Поэтому было важно запомнить свой сон и попытаться его истолковать.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/ EKramar

20 мая не рекомендуется заниматься посадкой растений. Считается, что растения, посаженные в этот день, не приживутся.

Если 20 мая лениться, сидеть дома и плохо работать, то, согласно поверьям, удача отвернётся от человека.

Не стоит также начинать новые дела, особенно важные. Лучше свои замыслы приберечь, тщательно осмыслить и отложить на другой день.

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Лабубу — куклы для взрослых? Что это за игрушки, кто их придумал и как они связаны с группой BLACKPINK
19 мая 2025, 16:41

Фото: Instagram* / labuby_shop

В последнее время по всему миру распространились Лабубу — маленькие плюшевые монстры с устрашающей мимикой. Чем популярнее становились эти игрушки, тем выше взлетала их цена: теперь за зубастого монстрика некоторые люди готовы выложить десятки тысяч. Кто такие Лабубу и почему они внезапно стали главным аксессуаром этой весны — расскажет «Радио 1».

Игрушка Лабубу: что это такое


Мир коллекционных игрушек обрел нового героя — Лабубу. Это мягкая игрушка в стиле ugly cute, сочетающая одновременно миловидность и легкую жутковатость. У нее большая голова, овальные глаза, широкая, зубастая улыбка в духе Чеширского кота, заячьи уши и массивные надбровные дуги. Но, несмотря на уши, Лабубу — вовсе не зайка, а лесной эльф с озорным характером.

Когда и как появились Лабубу, Зимомо и другие


Автор Лабубу — гонконгский художник Касинг Лунг, который родился в 1972 году. В детстве он переехал с семьей в Нидерланды, где увлекся скандинавской мифологией — именно она и стала источником вдохновения для создания мифических героев.

«И хотя ее озорная внешность предполагает неприятности, Лабубу добросердечна и всегда готова помочь, даже если ее добрые намерения часто приводят к хаосу. Ее яркая, веселая улыбка напоминает, что немного позитива может поднять нам настроение даже в самые трудные времена», — описывают Лабубу ее производители.

В 2015 году Лунг придумал серию персонажей для своей графической книги The Monsters, в которую, помимо Лабубу, вошли Зимомо, Тайкоко, Спуки и Пато.

Позже художник начал сотрудничество с китайским брендом Pop Mart, специализирующимся на коллекционных арт-игрушках. Так на свет появилась первая линейка игрушек Labubu — персонажей в виде мягких брелоков, а затем и полноразмерных кукол.

Кто есть кто: Лабубу и ее друзья


Все Лабубу, по задумке автора, девочки, независимо от цвета и выражения мордочки. Внешне их легко спутать с другим персонажем серии — Зимомо. Однако у Зимомо, которых считают мальчиками, на спине есть характерный гребень, переходящий в хвост. У Лабубу такого нет.

Игрушки отличаются по цвету, форме улыбки, выражению глаз, а также бывают в разных образах — от костюмов медсестры до балерины. Существуют целые фан-сообщества, где коллекционеры шьют наряды для своих Лабубу, делятся фото, обмениваются фигурками и покупают тематический мерч.

Почему куклы Лабубу так популярны в соцсетях


Популярность Лабубу долгое время оставалась на среднем уровне. Ситуация изменилась, когда участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса опубликовала фото с Лабубу на своей сумке. Вслед за ней игрушку продемонстрировали Рианна, Ким Кардашьян, модель Амелия Хэмлин, актриса Арайя Харгейт и другие мировые звезды.

Фото: Instagram* / labuby_shop

Благодаря этим медийным появлением Лабубу моментально стала вирусным трендом в соцсетях. TikTok и Instagram* заполонили видео с распаковками блайнд-боксов — непрозрачных коробок, где скрыта одна из фигурок серии. Концепция неизвестности сделала процесс покупки почти азартной игрой: можно получить базовую игрушку, а можно — редкий экземпляр, за которым охотятся коллекционеры.

На неделе моды в Милане бренд Pronounce выпустил коллекцию, в которой модели вышли на подиум с изображениями Лабубу на одежде. А тренд на декоративные брелоки на сумках лишь подлил масла в огонь.

Где купить Лабубу и сколько стоит оригинальная игрушка


Цены на игрушки зависят от размера и серии. В официальных магазинах Pop Mart стоимость начинается от $21 (примерно 1800 рублей) за миниатюрную версию. Более крупные и редкие модели могут стоить до $155 (примерно 13 500 рублей). На международных платформах вроде Amazon цена доходит до $80, а у байеров в Европе — до 120 евро.

В России оригинальные Лабубу можно найти на маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries, где цены варьируются от 130 рублей за брелок до 20–50 тысяч рублей за большие куклы. При этом стоит помнить: подлинность игрушек из таких источников не всегда подтверждена.

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Потеплеет: синоптик рассказал о погоде на этой неделе в Подмосковье
Синоптик Шувалов заявил, что уже в среду в столичном регионе потеплеет
19 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Suzi Media Production

С середины текущей недели погода начнёт настраиваться на летний лад: уже в среду в Москве и Подмосковье прогнозируется +18-19 градусов. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Вторник — самый прохладный день с дождём и с температурой около 15 градусов, но в среду уже и дожди короче, и температура повыше — порядка 18−19 градусов, и в четверг ждёт нас солнце и уже температура 20, а под самый конец рабочей недели — 22−24 градуса», — рассказал синоптик.
По его словам, в субботу и воскресенье, скорее всего, тёплая погода сохранится.
Шувалов также прогнозирует, что июнь начнётся с 30-градусной жары. Он напомнил об опыте прошлого года: на День Победы выпал снег, но уже к концу мая установилась жаркая погода.
«Все процессы говорят о том, что у нас будет хороший вынос с юга, и не исключено, — не буду говорить со стопроцентной уверенностью — что у нас в начале июня будет 30», — заключил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрёк, что 2025 год, вероятно, войдет в тройку или пятерку самых жарких в истории, но рекордов побить не должен.

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В честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили кедр в Москве
19 мая 2025, 14:28

Никита Цицаги (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Кедр в честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили в Москве. Об этом пишет NEWS.ru, где работал журналист.
Акция проходила в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с патриотическим проектом «Кедры Великой Победы» и Союзом журналистов России. Она проводится второй год подряд. Дерево высажено на Аллее доблести и славы журналистов, где 17 мая высадили 50 алтайских кедров.

Никита Цицаги погиб в июне прошлого года под Угледаром, Донецкой народной республики в результате атаки украинского дрона. Корреспондент похоронен на Хованском кладбище Москвы. В августе прошлого года NEWS.ru учредил премию «Взгляд сквозь сердце» им. Никиты Цицаги. Первым ее лауреатом стал фотокорреспондент «Известий» Павел Волков.

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Инвестор назвал привычки, мешающие россиянам копить деньги
Аушев: накоплению денег мешают мелкие траты и жесткая экономия
19 мая 2025, 14:27

Фото: istockphoto/Larineb

Мелкие траты и жесткая экономия на всем подряд мешают накоплению денег. Об этом NEWS.ru рассказал инвестор Ибрагим Аушев. По словам эксперта, не нужно откладывать средства по остаточному принципу.
«Остаточный принцип — главная ошибка. Сначала тратим на все, что кажется нужным, а потом удивляемся: на накопления снова ничего не осталось. Это не потому, что вы безответственно тратите, а потому что бюджет — штука растяжимая. Чем больше в нем свободного места, тем охотнее туда влезают спонтанные желания, акции в магазинах и срочные «очень нужные» покупки», — прокомментировал собеседник.
Аушев добавил, что сбережения должны быть первым пунктом, а не последним, тогда все изменится. Таким образом работает метод «сначала заплати себе».

Инвестор подчеркнул, что к накоплениям нужно относиться, как к коммунальным платежам, т.е. к обязательным. Кроме того, деньги должны работать, а не лежать в одном месте. Лучше их частично положить на счет, а еще одну часть — на подушку безопасности, добавил Аушев.

Он резюмировал, что при откладывании денег нужно иметь четкий ориентир, а не бесцельно копить.

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