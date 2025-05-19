Юрист раскрыл размер штрафа за торговлю самогоном

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Розничная продажа спиртного, в том числе самогона, физическим лицом, никак не связанного с организациями, имеющими лицензию, ИП или производителями вина, влечёт административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По словам юриста Ильи Русяева, об этом сказано в статье 14.17.1 КоАП РФ.
В тексте закона также говорится о том, что такая санкция применяется только в том случае, если действия не подпадают под состав уголовного преступления: когда объёмы незначительны, вред здоровью отсутствует, а распространение не приобрело систематического характера.
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«Если же реализация осуществляется ИП или фермером, не имеющим права на такую деятельность, санкция ужесточается: штраф составляет 100–200 тысяч рублей. Конфискуют всю алкогольную продукцию, — рассказал NEWS.ru Русяев.Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что для решения проблемы с употреблением алкоголя в России необходимо поднимать общую культуру в обществе.
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Анастасия Чубина