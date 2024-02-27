Россия предупредила Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине

Фото: iStock/Jon Rehg
Министр финансов Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях перевода замороженных российских активов на Украину, сообщает РИА Новости.
Политические ограничения на резервы национальных банков подрывают основы и устои мировой финансовой системы, отметил министр.
Также он выразил мнение, что сейчас самое время найти выход из сложившейся ситуации и не идти по пути эскалации.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что арест замороженных российских активов может представлять риск для доллара, но, учитывая особенности текущей ситуации, оценила его как маловероятный.
Читайте также:
Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции
Экономист Лобода спрогнозировал цену за литр бензина ₽54-56 в ближайшие полгода
Глава минфина Йеллен: США ещё не приняли решения о конфискации активов России
«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – заявил Силуанов, добавив, что Россия заморозила достаточное количество активов иностранных инвесторов.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что арест замороженных российских активов может представлять риск для доллара, но, учитывая особенности текущей ситуации, оценила его как маловероятный.
Читайте также:
Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции
Экономист Лобода спрогнозировал цену за литр бензина ₽54-56 в ближайшие полгода
Глава минфина Йеллен: США ещё не приняли решения о конфискации активов России
Александр Климов