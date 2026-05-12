Россия резко урезала импорт из Бразилии: закупки кофе рухнули до минимума
В апреле 2026 года Россия резко снизила импорт кофе из Бразилии и опустилась к самому низкому уровню с сентября 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.
За месяц закупки упали с 45,3 миллиона до 18,7 миллиона долларов. Снижение достигло 2,4 раза. Осенью прошлого года объем ввоза зерен оценивали в 13 миллионов долларов. Доля России в экспорте бразильских производителей в апреле достигла 1,7 процента. Главным покупателем стала Германия с долей 14,4 процента. Следом идут Италия с 14,1 процента и США с 12,7 процента.
На этом фоне поставки российского растворимого кофе в США резко выросли. Экспорт подскочил в 3,5 раза и дошел до 641,9 тысячи долларов. Цикорий, наоборот, показывает спад. Этот продукт идет в противоположном направлении и теряет позиции.
