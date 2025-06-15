Россия скоро будет готова перейти на новую модель высшего образования

15 июня 2025, 07:05

Фальков: подготовлен проект изменений в закон о новой модели высшего образования

Фото: iStock/William_Potter

Правительством подготовлен проект изменений в законодательство для перехода России на новую модель высшего образования. Она уже получила поддержку профессионального сообщества и работодателей и позитивно воспринимается обществом. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с корреспондентом РИА Новости.