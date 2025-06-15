Россия скоро будет готова перейти на новую модель высшего образования
Правительством подготовлен проект изменений в законодательство для перехода России на новую модель высшего образования. Она уже получила поддержку профессионального сообщества и работодателей и позитивно воспринимается обществом. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Пилотный проект новой модели, стартовавший в мае 2023 года, уже реализуется в шести ведущих университетах: Московском авиационном институте, Университете МИСИС, Московском педагогическом государственном университете, Балтийском федеральном университете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском государственном университете.
В рамках новой системы студенты будут получать базовое высшее образование с последующей специализацией.
Аспирантура приобретает статус отдельного уровня профессионального образования, ориентированного на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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