Жена Запашного пытается улететь из опасной зоны Израиля в РФ
Жена народного артиста РФ и дрессировщика Аскольда Запашного в настоящее время находится в Израиле. Элен ожидает возможности вылететь обратно в Россию. Об этом Аскольд Запашный сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По словам артиста, его супруга Элен прилетела в Хайфу по делам, и сейчас они ищут варианты для ее возвращения. Запашный подчеркнул, что его жена находится в безопасности.
Ранее Элен, находясь в Израиле, продемонстрировала устройство комнат-бомбоубежищ в местных квартирах. Внешне такое помещение напоминает обычную комнату, но его стены сделаны из очень толстого металла, а двери и окна оснащены специальными засовами.
Подобные комнаты стали обязательным элементом всех домов, построенных в Израиле после 1996 года.
В ночь с 14 на 15 июня Иран вновь обменивался ракетными ударами с Израилем. Сообщалось, что в результате ракетного удара Ирана в районе поселения Тамра на севере Израиля один человек погиб, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. В то же время Израиль нанес авиаудар по штабу Министерства обороны Ирана в Тегеране, повредив одно из административных зданий штаба.
Под утро Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной серии ударов по объектам ядерной и топливной инфраструктуры в Тегеране.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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