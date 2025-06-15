Жена Запашного пытается улететь из опасной зоны Израиля в РФ

15 июня 2025, 06:02

Аскольд Запашный сообщил, что его жена Элен ищет способ вернуться из Израиля в РФ

Аскольд Запашный с женой Элен (Фото: Instagram* @ askoldzap)

Жена народного артиста РФ и дрессировщика Аскольда Запашного в настоящее время находится в Израиле. Элен ожидает возможности вылететь обратно в Россию. Об этом Аскольд Запашный сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости.