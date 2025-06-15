Число пострадавших в Израиле после атак Ирана достигло 200 человек

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Число пострадавших в результате ракетных атак Ирана на Израиль достигло около 200 человек. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на представителя спасательных служб.



«Число пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана составило около 200 человек», — говорится в материале.
При этом число погибших возросло до пяти человек. Одной из жертв стала восьмилетняя девочка, тело которой извлекли из-под завалов в городе Бат-Ям, расположенном в центральной части страны недалеко от Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной серии ударов по объектам ядерной и топливной инфраструктуры в Тегеране. В качестве основных целей для атак были обозначены штаб-квартира Министерства обороны Ирана и структуры ядерного проекта SPND, а также дополнительные объекты.
Мария Моисеева

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