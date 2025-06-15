Число пострадавших в Израиле после атак Ирана достигло 200 человек

15 июня 2025, 06:20

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Число пострадавших в результате ракетных атак Ирана на Израиль достигло около 200 человек. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на представителя спасательных служб.







«Число пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана составило около 200 человек», — говорится в материале.