Из-за стрельбы на демонстрации в американском Солт-Лейк-Сити пострадал человек
В американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) во время демонстрации произошла стрельба, в результате которой один человек находится в критическом состоянии. Об этом сообщила полиция города в своем аккаунте в социальной сети X.
Полиция подтвердила, что инцидент, предположительно связанный с акцией протеста в районе Стейт Стрит, привел к тяжелому ранению человека. После происшествия был задержан один подозреваемый.
Как уточняет местная телевизионная станция KUTV (аффилированная с CBS), стрельба произошла во время общенациональной акции протеста «No Kings» («Нет королям»), направленной против политики президента США Дональда Трампа.
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Данная демонстрация является частью скоординированных акций, проходящих по всей стране в день военного парада в Вашингтоне, совпавшего с 79-летием Трампа. Белый дом отрицает связь парада с днем рождения президента.
Протесты в США, включая акцию в Солт-Лейк-Сити, начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом иммиграционной службы (ICE) и сообщениями о возможных сокращениях федерального финансирования штата.