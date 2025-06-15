Из-за стрельбы на демонстрации в американском Солт-Лейк-Сити пострадал человек

15 июня 2025, 06:54

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) во время демонстрации произошла стрельба, в результате которой один человек находится в критическом состоянии. Об этом сообщила полиция города в своем аккаунте в социальной сети X.





Полиция подтвердила, что инцидент, предположительно связанный с акцией протеста в районе Стейт Стрит, привел к тяжелому ранению человека. После происшествия был задержан один подозреваемый.



Как уточняет местная телевизионная станция KUTV (аффилированная с CBS), стрельба произошла во время общенациональной акции протеста «No Kings» («Нет королям»), направленной против политики президента США Дональда Трампа.



