Россия собирается отменить визы сразу с тремя странами в 2025 году
Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ рассказал директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Кондратьев поделился, что проект соглашения с Мьянмой практически готов, и стороны уже приняли необходимые решения на правительственном уровне. Предполагается, что договор будет подписан на Восточном экономическом форуме.
По его словам, на данный момент ведется активная работа над аналогичными соглашениями с Иорданией и Бахрейном. Уточняется, что РФ рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией.
По состоянию на июнь текущего года россияне могут посещать без визы 125 стран и территорий.
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