Россия собирается отменить визы сразу с тремя странами в 2025 году

23 июня 2025, 11:29

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Фото: iStock/FTiare

Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ рассказал директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.