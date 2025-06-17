Лувр перестал пускать туристов из-за забастовки персонала
Самый посещаемый музей в мире перестал пускать людей к экспонатам. Перед Лувром сотни туристов выстроились в очереди, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что парижский музей прекратил работу в понедельник, 16 июня, после протеста сотрудников, которые объявили экстренное совещание старших должностных лиц. В результате туристы с купленными билетами не могут попасть внутрь.
Причиной забастовки персонала стал чрезмерный туризм. В январе этого года власти Франции объявили, что музею требуется капитальный ремонт. Массовое скопление посетителей привело к значительной нагрузке на здание, которое не приспособлено к современным стандартам посещаемости.
Также сообщается, что забастовка в Лувре произошла на следующий день после антитуристических протестов, охвативших города Южной Европы. Тысячи жителей Испании вышли на улицы с плакатами и водяными пистолетами, требуя возвращения туристов домой.
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