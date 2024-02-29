Путин рассказал о планах развития отечественных производств

Фото: сайт Кремля
К 2025 году импорт продукции в Россию должен выйти на уровень в 17% ВВП. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам главы государства, в прошлом году импорт товаров в Россию составил 19% ВВП. В следующем году планируется выйти на новый уровень в 17%. Для того, чтобы добиться таких результатов необходимо наладить отечественное производство лекарств, станков, прочей продукции.
Также важно модернизировать российские производства, активно внедрять в них робототехнику, подчеркнул президент.
Необходимо создавать и новые производства, повышать уровень заработной платы работников.
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Анастасия Чинкова