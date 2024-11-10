Россия стала мировым лидером по росту числа потребителей кофе

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Россия, являясь крупнейшим потребителем кофе в мире, стала лидером по росту числа употребляющего этот напиток населения — сразу на 7,1% до 306 тысяч тонн в год. Об этом ссылкой на отчет Международной организации по кофе сообщает РИА Новости. Вместе с Россией, как отмечается, нарастить потребление бодрящего смогла Франция, но лишь на 1,6%.
«Россия была одним из двух крупнейших потребителей, по которым отмечен рост: потребление выросло на 7,1% до 5,1 миллиона мешков», — отмечают аналитики.Согласно данным отчета, другие страны с большим количеством любителей кофе нарастить потребление не смогли, динамика оказалась, наоборот, отрицательной: США — на 5,9%, Германия — на 5,5%, Япония — на 7,1%, Италия — на 2,7%, Канада — на 9,5%, Великобритания — на 6,9%.
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