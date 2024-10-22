Перечислены самые опасные для зубов напитки

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Стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявил, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.
Первые содержат большое количество сахара, что является благоприятной средой для распространения бактерий, которые могут провоцировать кариес и другие заболевания полости рта.
По его словам, фруктовые смузи, соки, а также чай и кофе также могут оказывать пагубное влияние на здоровье полости рта.
Ранее стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое кариес и чем он вызван.
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«Вредным для зубов напитком является и алкоголь. Его регулярное потребление может стать причиной ксеростомии — состояния, при котором полость рта недостаточно увлажняется слюной. При нем патогенные бактерии быстрее распространяются и вызывают воспалительные заболевания слизистой оболочки», — добавил в беседе с Газета.ру врач.
По его словам, фруктовые смузи, соки, а также чай и кофе также могут оказывать пагубное влияние на здоровье полости рта.
Ранее стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое кариес и чем он вызван.
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Мелисса Тимофеева