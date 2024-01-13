Российский пенсионер, которого выслали из Латвии, поедет в Калининград

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82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова приняли в Псковской области после того, как его принудительно депортировали из Латвии.
Мужчина решил отправиться в Калининград. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в телеграм-канале.
Накануне российское посольство в Латвии возмутилось принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова.
Дипломаты призвали международные правозащитные структуры оценить действия латвийских властей.
МВД Латвии признало пенсионера, у которого в Латвии жена, дети и внуки, угрозой нацбезопасности и выдворило из страны с бессрочным запретом на возвращение.
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Накануне российское посольство в Латвии возмутилось принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова.
МВД Латвии признало пенсионера, у которого в Латвии жена, дети и внуки, угрозой нацбезопасности и выдворило из страны с бессрочным запретом на возвращение.
«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков отправится дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», –сообщил Михаил Ведерников.Напомним, депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ). Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова