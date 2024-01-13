Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах

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Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей.
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.
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Екатерина Коршунова