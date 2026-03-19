Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы

19 марта 2026, 12:57

Депутат Чаплин: малоимущие родители имеют право на возврат части налогов

В России заработала ежегодная семейная выплата для родителей с двумя и более детьми. Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, мера поддержки действует с января 2026 года и представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц.





В беседе с NEWS.ru Чаплин уточнил критерии получения этой меры поддержки.

«На неё могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума. Подать заявление можно будет с июня по октябрь», — пояснил он.