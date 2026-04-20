Адвокат раскрыл, кто и как будет проверять «карточные доходы» россиян
Адвокат Григориади: ФНС будет проверять доход россиян свыше 2,4 млн рублей в год
Адвокат и эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади объяснил, как государство будет проверять «карточные доходы» россиян после запуска новой системы контроля. Его слова передает агентство «Прайм».
Григориади подчеркнул, что отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Однако это — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес. Ключевые критерии: системность поступлений, много разных отправителей, несоответствие сумм официальному доходу.
Адвокат объяснил, что схема контроля будет состоять из трех звеньев. Сначала Банк России анализирует операции по счетам и передаёт данные о подозрительных транзакциях в ФНС. Затем налоговая запрашивает у банков выписки. Третий этап — ответ банков на полученный запрос. По оценке ФНС, новая система принесёт бюджету не менее 49 миллиардов рублей ежегодно.
Под «прицелом», вероятно, окажутся репетиторы, косметологи, арендодатели, продавцы в соцсетях — все, кто ведёт бизнес без регистрации. Переводы от близких родственников (подарки, возвраты долгов) под контроль не попадают. Григориади советует указывать в платежах причину отправления денег, а при крупных суммах оформлять договор дарения или расписку.