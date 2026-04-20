Адвокат раскрыл, кто и как будет проверять «карточные доходы» россиян

Адвокат Григориади: ФНС будет проверять доход россиян свыше 2,4 млн рублей в год

Адвокат и эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади объяснил, как государство будет проверять «карточные доходы» россиян после запуска новой системы контроля. Его слова передает агентство «Прайм».





Григориади подчеркнул, что отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Однако это — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес. Ключевые критерии: системность поступлений, много разных отправителей, несоответствие сумм официальному доходу.



