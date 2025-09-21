Россия вошла в тройку стран по гендерному неравенству зарплат

21 сентября 2025, 11:09

РИА Новости: гендерный разрыв в оплате труда в РФ свыше 30%

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия вошла в тройку стран G20 с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытую статистику.