Россия вошла в тройку стран по гендерному неравенству зарплат
Россия вошла в тройку стран G20 с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытую статистику.
По результатам анализа данных национальных статистических служб выяснилось, что лидируют по масштабу разрыва:
• Южная Корея — женщины в среднем получают на 32,5% меньше мужчин;
• Индия — разрыв 30,41%;
• Россия — 30,36% (по итогам 2023 года).
Значительные различия отметили в ряде других стран G20: Саудовская Аравия — 28,2%, Турция — 27,1%, Великобритания — 26,8%, Аргентина — 26,33%, Япония — 26,27%. В Италии женщины зарабатывают примерно на четверть меньше мужчин, а во Франции и Мексике разрыв превышает 20%.
Наименьшее отставание зафиксировали в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%). В США разница составила 17,3%, в Германии — 15,6%, в Бразилии — 18,1%.
Ранее «Известия» со ссылкой на Росстат сообщили, что в июне 2025 года женщины в России в среднем устраивались на работу за пять месяцев и три дня — на четыре дня быстрее мужчин.
