Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

Фото: IStock/bodnarchuk
В 2023 году Россия впервые оказалась среди пяти крупнейших поставщиков золота в Гонконге, совершив значительный скачок в объемах продаж, свидетельствуют данные РИА Новости на основе статистики гонконгской статслужбы.
Согласно отчетам ведомства, объем импорта золота в Гонконг увеличился в 1,6 раза, достигнув 59,9 миллиарда долларов в 2023 году. Швейцария стала основным поставщиком драгоценного металла, увеличив экспорт на 2,3 раза до 11 миллиардов долларов и поднявшись на два места.
ОАЭ удержали вторую позицию, увеличив экспорт золота в Гонконг на 1,7 раза до 9,9 миллиарда долларов. Австралия также улучшила свои позиции, увеличив экспорт на 39% до 6 миллиардов долларов, что позволило ей подняться с пятого на третье место. Япония, увеличив экспорт на 25%, сохранила четвертую позицию с объемом в 5,63 миллиарда долларов.
Россия впервые в истории вошла в пятерку главных поставщиков золота в Гонконге, заняв пятое место. В сравнении с предыдущим годом, объем закупок российского драгметалла вырос в 5,8 раза, достигнув 5,58 миллиарда долларов. Доля России на рынке возросла в четыре раза, составив 9,3%, по сравнению с предыдущим 2,5%.
Канада, лидировавшая год назад, вышла из пятерки крупнейших поставщиков, сейчас занимая седьмое место с экспортом в 4,3 миллиарда долларов. Топ-10 также включает в себя США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британию (2,1 миллиарда долларов) и Южную Африку (2,05 миллиарда долларов).
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ОАЭ удержали вторую позицию, увеличив экспорт золота в Гонконг на 1,7 раза до 9,9 миллиарда долларов. Австралия также улучшила свои позиции, увеличив экспорт на 39% до 6 миллиардов долларов, что позволило ей подняться с пятого на третье место. Япония, увеличив экспорт на 25%, сохранила четвертую позицию с объемом в 5,63 миллиарда долларов.
Канада, лидировавшая год назад, вышла из пятерки крупнейших поставщиков, сейчас занимая седьмое место с экспортом в 4,3 миллиарда долларов. Топ-10 также включает в себя США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британию (2,1 миллиарда долларов) и Южную Африку (2,05 миллиарда долларов).
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Артем Кузьмин