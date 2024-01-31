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Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

Россия по итогам 2023 года вошла в топ-5 крупнейших поставщиков золота в Гонконг
31 января 2024, 04:13
Фото: IStock/bodnarchuk

Фото: IStock/bodnarchuk

В 2023 году Россия впервые оказалась среди пяти крупнейших поставщиков золота в Гонконге, совершив значительный скачок в объемах продаж, свидетельствуют данные РИА Новости на основе статистики гонконгской статслужбы.
Согласно отчетам ведомства, объем импорта золота в Гонконг увеличился в 1,6 раза, достигнув 59,9 миллиарда долларов в 2023 году. Швейцария стала основным поставщиком драгоценного металла, увеличив экспорт на 2,3 раза до 11 миллиардов долларов и поднявшись на два места.

ОАЭ удержали вторую позицию, увеличив экспорт золота в Гонконг на 1,7 раза до 9,9 миллиарда долларов. Австралия также улучшила свои позиции, увеличив экспорт на 39% до 6 миллиардов долларов, что позволило ей подняться с пятого на третье место. Япония, увеличив экспорт на 25%, сохранила четвертую позицию с объемом в 5,63 миллиарда долларов.


Россия впервые в истории вошла в пятерку главных поставщиков золота в Гонконге, заняв пятое место. В сравнении с предыдущим годом, объем закупок российского драгметалла вырос в 5,8 раза, достигнув 5,58 миллиарда долларов. Доля России на рынке возросла в четыре раза, составив 9,3%, по сравнению с предыдущим 2,5%.

Канада, лидировавшая год назад, вышла из пятерки крупнейших поставщиков, сейчас занимая седьмое место с экспортом в 4,3 миллиарда долларов. Топ-10 также включает в себя США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британию (2,1 миллиарда долларов) и Южную Африку (2,05 миллиарда долларов).

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Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену
Жительнице Хабаровского края дали восемь лет тюрьмы за отправку ВСУ денег
31 января 2024, 04:40

Фото: iStock/Zolnierek

Жительницу Хабаровска осудили на восемь лет лишения свободы за государственную измену, так как она предоставляла финансовую поддержку украинским военным для закупки оружия, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Согласно данным управления, в течение прошлого года женщина, являющаяся сторонницей деструктивных общественных объединений с антироссийской направленностью, переводила собственные средства для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и военной формы.

Уголовное дело было возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена в форме предоставления финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России).

После рассмотрения материалов уголовного дела Хабаровский краевой суд признал виновной женщину в совершении предъявленного ей преступления и вынес приговор в виде восьмилетнего лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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#днр
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Участники «голой вечеринки» Ивлеевой вернутся на сцену весной
«Известия»: певица Лолита в феврале выступит в Чехове, Люберцах и Ступино
31 января 2024, 03:57

Фото: istockphoto/shironosov

Участники «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, вернуться к активным выступлениям в ближайшие месяцы, пишут «Известия».
Российская певица Лолита Милявская, присутствовавшая на скандальном мероприятии в конце прошлого года в Москве, планирует возобновить концертную деятельность. В феврале она выступит в Чехове, Люберцах и Ступино, а в марте ее ждут выступления в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. Апрель запланирован для концертов в Томске, Красноярске и Иркутске. Источники подтвердили, что концертные площадки не собираются отменять договор с артисткой.

Другой участник «голой вечеринки», Дима Билан, запланировал выступления в Crocus City Hall 14 и 15 февраля, а также гастрольный тур по городам страны, включая Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург, который пройдет до 19 апреля.

Негативные последствия мероприятия больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей. Весной этого года артист планирует участвовать как минимум в трех концертах, хотя информация пока не была подтверждена его менеджером. Сам Киркоров не упомянул об этом в своих обращениях к публике.

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NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного
NYT: власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации
31 января 2024, 03:34

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была временно отложена властями страны из-за утечки информации о предстоящем решении, сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на источники.
Согласно данным издания, правительство президента Владимира Зеленского намеревалось провести увольнение генерала, но после того, как информация о просочилась в СМИ в понедельник вечером, власти временно отказались от этого шага.

Неназванный чиновник указывает, что одной из проблем для властей стало отсутствие готового кандидата на замену Залужному.

Парламентарий Алексей Гончаренко ранее объявил об отставке Залужного, но текст указа пока не появился. Также утверждалось, что ему был предложен пост посла, который он отклонил.

Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, отметив, что подобное решение не принималось на уровне президентской администрации. Сам президент Зеленский в своем обращении к украинцам не упомянул о предполагаемой отставке главнокомандующего.

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#правительство
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#зеленский
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Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов
Заболеваемость сифилисом в США выросла на 78,9 % за 5 лет
31 января 2024, 02:57

Фото: istock / DragonImages

В Соединенных Штатах за последние пять лет, с 2018 по 2022 год, зарегистрировано увеличение заболеваемости сифилисом на 78,9 процента, и общее количество выявленных случаев достигло 203,5 тысячи за год на всех стадиях заболевания. Эти данные предоставлены Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) при министерстве здравоохранения США, передает РИА Новости.
В 2019 году в стране было выявлено всего 113,7 тысячи случаев сифилиса, что сопоставимо с почти 80-процентным увеличением по сравнению с данными за 2022 год. Кроме того, в сравнении с предыдущим годом количество заболеваний увеличилось на 17 процентов.

Дополнительные исследования CDC также свидетельствуют о росте заболеваемости врожденным сифилисом среди американцев на 183,4 процента за последние пять лет. В 2022 году было выявлено на 3,7 тысячи случаев больше, чем в предыдущем году, что представляет собой прирост на 30,6 процента.

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Чемпионка мира по конькобежному спорту стала порномоделью
31 января 2024, 02:38

Фото: istockphoto/Asian

Бывшая британская шорт-трекистка Элиз Виктория Кристи нашла новое счастье, став моделью на платформе OnlyFans, сообщает The Sun.
В возрасте 33 лет чемпионка мира по конькобежному спорту столкнулась с трудностями в жизни. Она страдала от алкогольной зависимости и прибегала к самоповреждениям. Из-за трудной ситуации ей пришлось продать свой дом, жить в машине и работать на трех различных местах. В 2022 году жизнь женщины достигла критической точки, когда ее задержали после инцидента с алкоголем. После этого она обратилась за помощью в медицинское учреждение и начала процесс выздоровления.

Диагностировав у нее биполярное расстройство, специалисты провели лечение в реабилитационном центре, где она встретила своего будущего партнера Коннора. С этого момента ее жизнь пошла вверх, она создала свою семью и впоследствии стала матерью дочери. Кристи отмечает, что раньше не стремилась к материнству, но теперь она счастлива этим.

Во времена материальных трудностей Кристи решила присоединиться к OnlyFans, где начала зарабатывать на публикации откровенного характера. Изначально это было необходимо для обеспечения средствами, но теперь работа в сфере секс-индустрии стала для нее основной.

«Теперь я зарабатываю на OnlyFans больше, чем когда-либо работая на трех различных местах», — говорит она.
В настоящее время Кристи трудится на платформе шесть-семь часов в день, создавая контент. В будущем она планирует изучить искусство парикмахера и косметологии.

«Я не думаю, что OnlyFans будет моим постоянным путем. Но я понимаю, что это будет полезным для моего будущего. Впервые в жизни я действительно счастлива», — подчеркивает Кристи.
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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Fox: республиканцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
31 января 2024, 01:57

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира членом Палаты представителей от Республиканской партии Клодией Тенни из штата Нью-Йорк, сообщает Fox News.
Она выдвинула его за участие в подписании «Авраамовых соглашений», которые сыграли ключевую роль в нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.

Тенни считает, что усилия Трампа в этом направлении были «беспрецедентными и до сих пор не получили должного признания» от Нобелевского комитета.

Это не первый случай номинации Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в подписании «Авраамовых соглашений». Несмотря на несколько предыдущих номинаций, экс-президенту США до сих пор не была присуждена эта высокая награда.

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#байден
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Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's
CNBC: миллиардер Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's
31 января 2024, 01:35

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев потерпел поражение в гражданском суде по делу против аукционного дома Sotheby’s, в котором он обвинял компанию в том, что та содействовала завышению цен на произведения искусства, приобретенные им ранее, сообщает CNBC.
Российский миллиардер проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял Sotheby’s в помощи арт-дилеру в мошенничестве по отношению к нему. Присяжные приняли решение в пользу Sotheby’s по всем пунктам, предъявленным Рыболовлевым в гражданском иске. Дело касалось покупок, превышающих сто миллионов долларов, которые Рыболовлев осуществил через посредника по приобретению произведений искусства Ива Бувье.

Уже в 2018 году Рыболовлев подал иск против Sotheby’s, обвиняя аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Этот иск был связан с долгосрочным конфликтом миллиардера с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который содействовал Рыболовлеву в приобретении 38 произведений известных художников.

Иск утверждал, что Sotheby’s знал реальные цены на некоторые работы и участвовал в почти трети всех сделок по их продаже. Рыболовлев также утверждал, что Sotheby’s оказал существенную поддержку Бувье при покупке им 15 произведений искусства, за которые он заплатил более миллиарда долларов, что на сотни миллионов превышает сумму, выплаченную Бувье.

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#искусство
#дом
#цены
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В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации
Правительство Украины внесло в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации
31 января 2024, 01:19

Фото: iStock/krblokhin

Правительство Украины представило новый законопроект о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду. Министерство обороны страны опубликовало список ключевых изменений в своем Telegram-канале, подчеркивая, что главная цель документ - установление прозрачных правил мобилизационного процесса и регулирование прав военнослужащих и военнообязанных.
Согласно заявлению министерства, законопроект конкретизирует срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность этого срока не указывается.

Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.

В рамках нововведений военнообязанные получат возможность удаленного обновления своих данных в реестрах военкоматов с использованием онлайн-системы «Оберег». Теперь украинским мужчинам разрешено переезжать без разрешения военкомата.

Также предусмотрен обязательный ежегодный отпуск для военнослужащих продолжительностью 15 календарных дней, а минимальный размер денежного обеспечения установлен на уровне 20 тысяч гривен (528 долларов).

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отметил, что ведомство разработало новую редакцию законопроекта о мобилизации, учтя все замечания, поступившие после представления документа в Раду в конце 2023 года.

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#законопроект
#онлайн
#отсрочка
#минобороны
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Германия подняла истребители из-за российского военного самолета
ВВС ФРГ подняли истребители из-за военного самолета России у острова Рюген
31 января 2024, 00:56

Фото: iStock/KuntalSaha

Ведомства Военно-воздушных сил Германии (ВВС) объявили о поднятии истребителей Eurofighter в связи с появлением российского военного самолета в международном воздушном пространстве около острова Рюген без сигнала транспондера. Об этом сообщается в заявлении ВВС, опубликованном в социальной сети X.
Согласно информации из Германии, истребители были отправлены с авиабазы Лааге в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Они сопровождали российский самолет в течение короткого периода, после чего тот изменил курс и вернулся на восток.

Министерство обороны России ранее неоднократно утверждало, что все полеты воздушных сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Они также подчеркивали, что экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, включая Тихий океан.

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