Москвичка приехала в больницу с жалобой на аппендицит и внезапно родила ребёнка
Жительница Москвы родила ребёнка после обращения в больницу с аппендицитом. Об этом сообщает РИАМО.
24-летняя девушка обратилась в медицинское учреждение с подозрением на воспаление аппендикса. Во время осмотра врачи спросили больную, не беременна ли она. Пациентка отрицала это, поскольку, по её словам, всегда использовала средства контрацепции.
Когда медики поинтересовались датой последних месячных, она не смогла назвать точное число. УЗИ показало, что москвичка находится примерно на 38-й неделе беременности. Через 40 минут после процедуры у неё отошли воды. В итоге пациентка родила ребёнка весом 2900 граммов.
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