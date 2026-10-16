Пьяный пациент угрожал ножом посетителям Воскресенской больницы
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
42-летнего жителя Воскресенска, который угрожал ножом посетителям местной больницы, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Дебошира привезли в больницу на скорой. Медпомощь вызвали прохожие, когда увидели мужчину, лежащего на земле.
«Оказавшись в приёмном покое, пьяный пациент поругался с одним из посетителей, а потом достал нож и начал грозить расправой своему оппоненту и всем окружающим», — говорится в сообщении.Росгвардейцы остановили разбушевавшегося хулигана и отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш задержали мужчину, который зарезал соседа из-за того, что его не пригласили на день рождения.