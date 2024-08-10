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Россиян начали обманывать через групповые чаты с фейковыми руководителями

Kaspersky: в России мошенники начали создавать чаты с фейковыми руководителями
10 августа 2024, 09:23
Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

В России мошенники придумали новую схему обмана с рабочими групповыми чатами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Отмечается, что мошенники создают групповой чат, добавляют туда реальных сотрудников организации и несколько фейковых аккаунтов руководителей. Затем пишут, что в компании якобы проводится проверка, поэтому всем участникам чата надо ждать звонка от правоохранителей или контролирующих организаций.

Далее участников чата могут попросить перевести деньги на фейковый счёт организации, в которой они работают, взять кредит на своё имя, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и другое.



По словам Голованова, такая схема предельно опасна, поскольку жертве кажется, что она общается с реальным руководителем или коллегой.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно внимательно перепроверять всю информацию, даже поступающую от знакомого человека. В первую очередь следует связаться с человеком, от которого поступило сообщение. Однако делать это стоит либо лично, либо с использованием иных способов связи, где не задействован мессенджер, например, через рабочий телефон.

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#работа
#россия
#проверка
#компании
Береговая служба США обнаружила российское судно около Алеутских островов
10 августа 2024, 10:01

Фото: iStock/JerryGrugin

Российский корабль был обнаружен вблизи Алеутских островов на Аляске. Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США.
Отмечается, что в ходе патрулирования 5 августа служба обнаружила в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта в Аляске российское судно. Оно проходило в открытых международных водах, однако внутри исключительной экономической зоны США.

После обнаружения судно Береговой охраны не стало выходить на связь с российским кораблём, но проследовало за ним.

Ранее, в начале июля, американская Береговая охрана также сообщила об обнаружении китайских военных кораблей у берегов Аляски. Они также находились в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США.

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#сша
#россия
#корабль
#граница
#охрана
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Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей
Двое фигурантов дела генерала Минобороны Шамарина находятся под стражей
10 августа 2024, 06:22

Фото: iStock/blinow61

Двое фигурантов по делу заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ВС РФ) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина – Алексей Высоков и Елена Гришина – находятся в СИЗО, несмотря на признание своей вины, сообщил агентству ТАСС адвокат одного из обвиняемых Кирилл Кудымов.
«Высоков и Гришина, несмотря на все усилия защитников, находятся в СИЗО. Мера пресечения им смягчена не была», – отметил он.

Как отмечает агентство со ссылкой на следователей, Высоков и Гришина, будучи на свободе, могут скрыться или оказывать влияние на свидетелей. Защита не согласна с этими доводами и считает, что обвиняемые должны быть помещены под домашний арест.

Накануне 2-й западный военный суд постановил оставить под стражей подсудимого Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на общую сумму в 32 миллиона рублей. В результате апелляция на решение 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля о продлении срока содержания офицера под стражей до 21 октября была отклонена.

Также стало известно, что двое фигурантов уголовного дела в отношении Шамарина признали свою вину и дали признательные показания.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получал взятки от руководства завода за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Министерства обороны.

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#минобороны рф
#взятка
#задержание
#арест
#суд
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Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы
Православные верующие встречают Успенский пост 14 августа
10 августа 2024, 06:00

Фото: iStock/nitrub

Успенский пост или, как его еще называют, Богородичный пост — один из главных многодневных постов в году, наравне с Великим, Петровым и Рождественским. В это время православные вспоминают о дне успения (от старорусского — сон, засыпать) матери Христа Марии и ее вознесении на небеса. Начинается он с Медового Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста и оканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, потому даты поста всегда неизменны — с 14 по 27 августа.
В особенностях Успенского поста, его запретах, молитвах и том, что можно и нельзя есть верующим, разбиралась редакция «Радио 1».

Начало Успенского поста — Медовый Спас

Фото: iStock/Yana Tatevosian
Медовый Спас — народное название, в православном календаре его не найти. По традиции, дата празднования выпадает на первый день Успенского поста, 14 августа, когда православные чтят память трех святынь — Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божией Матери. В это время разрешалось есть овощи, начинался масштабный сбор меда и его освящение, совершались крестные ходы и купание в освященных реках, освящались колодцы в деревнях.

Традиции

Медовый Спас, который еще иногда именуют Первым Спасом, так назван из-за того, что в это время соты в ульях наполняются до краев медом, и пасечники начинают его собирать. Считалось, что пчеловод должен успеть собрать его именно в этот день, иначе он будет украден чужими пчелами.

В этот день на Руси говорили «на Первый Спас и нищий медку попробует».

На Медовый Спас в церквях проводят особые богослужения, когда священники облачаются в фиолетовые одеяния, а певчие исполняют гимны на день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Из алтаря выносят Крест, чтобы верующие могли к нему приложиться. Завершается божественная литургия Водосвятным молебном и, как правило, тогда же освящают мед нового урожая.

Что нужно делать православным 14 августа

В народе также различают, что можно и нельзя делать на Медовый Спас. Как и в любой другой православный праздник, следует оставить быт и мирские дела, посвятив день общению с Богом. Однако вместе с тем принято, помимо сбора меда, начинать посадку озимых культур.

Православные в этот день посещают церковь и читают молитвы. Согласно принятому в настоящее время в Русской православной церкви чину, малое освящение воды 14 августа совершается до или после литургии. По традиции, вместе с водой в этот день освящают и мед.

Что не рекомендуется в Медовый Спас

На Медовый Спас строго запрещается устраивать шумные застолья, ссориться с родными и близкими. Так как этот день выпадает на Успенский пост, на обеденном столе не должно быть мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов, но особенно алкоголя. Прием пищи следует начинать с ложки меда, а перед тем, как ее съесть, можно загадать желание.

Что приготовить в Успенский Пост — Богородичный

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Строгость Успенского поста выражается в большом количестве ограничений в еде. В первую очередь, это продукты животного происхождения, которые нельзя есть на протяжении всех двух недель, — мясо, рыбу, яйца, творог и молочные продукты без исключений.

В Богородичный пост допускается употреблять в пищу овощи, фрукты, грибы, ягоды, крупы, макароны, орехи, мед и хлеб.

Ограничения по дням недели

По понедельникам, средам и пятницам предусмотрено сухоядение. То есть в пищу нельзя употреблять то, что подвергалось термической обработке (варилось, парилось, жарилось и т.д.), только растительного происхождения.

По вторникам и четвергам можно есть вареное, но приготовленное без растительного масла.

По субботам и воскресеньям — можно готовить с использованием растительного масла и допускается небольшое количество вина.

Важно отметить, что столь строгое распределение еды по дням недели свойственно в монашеской среде. Для мирян ограничения не столь суровы, и священники советуют распределять меню, советуясь со своим духовником.

Постный рецепт «Щи-пюре»

Фото: iStock/Yulia Gusterina
Ингредиенты:
  • белокочанная капуста — 1 кг;
  • грибы — 500 г;
  • лук репчатый — 150 г;
  • мука пшеничная — 25 г;
  • соль;
  • черный перец горошком;
  • лавровый лист;
  • петрушка;
Способ приготовления:
Сначала следует почистить капусту и лук, затем мелко их нарезать, залить примерно 500 миллилитрами воды и довести до кипения. После нужно добавить лавровый лист, перец горошком и варить на небольшом огне. В это время почистить грибы, нарезать, залить небольшим количеством воды и варить около 5 минут. Следом откинуть их на сито и собрать отвар. Немного обжарить грибы и бросить к овощам. Затем без добавления жира подрумянить муку на сковородке, высыпать в грибной отвар и вылить получившееся в суп. Остается лишь посолить и дать закипеть, потом можно снимать с плиты. Перед тем, как подать на стол, блюдо нужно украсить рубленой зеленью.

Постный рецепт «Соевое рагу с картошкой»

Фото: iStock/nataliaspb
Ингредиенты:
  • соя — 2 стакана;
  • горячая вода — 6 стаканов;
  • картофель — 1 кг;
  • растительное масло — половина стакана;
  • орегано;
  • кинза;
  • соль;
  • черный перец;
Способ приготовления:
Сначала важно замочить сою в 6 стаканах горячей воды на 2 часа. После, хорошо отжав, разложить на противень с высокими бортами. Туда же отправить нарезанную кружочками картошку. Сверху хорошо приправить перцем, солью, орегано, кинзой, заправить маслом и основательно перемешать. В противень залить достаточное количество горячей воды и отправить все в духовку примерно на 1 час. При желании, блюдо можно приготовить без использования масла.

Молитвы в Успенский Богородичный пост

Фото: iStock/Ivan Murauyou
Считается, что особых молитв для Успенского поста нет, а определять особенное молитвенное правило для верующего может лишь его духовник. Однако стоит, как и в другие дни, читать утреннее и вечернее правило, а также посещать богослужения.

Однако при желании можно также читать три следующие молитвы.

Молитва на начало Успенского поста

«Матушка Заступница, Благослови меня, грешного, дай мне сил понять важность поста. Укрепи веру мою в Господа нашего, Сына Твоего, на кресте распятого. Прости мне грехи и прегрешения вольные и невольные, яко же и я постараюсь простить всех своих обидчиков. Дай мне волю железную и силу духовную, чтобы приблизиться к Тебе, Матерь Божья. Моли Бога о моем здравии и о здравии моих близких. Прости меня за слабость мою и дай сил укрепиться в вере. Аминь».

Молитва «Отче наш» перед едой на время поста

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам Нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»

Молитва после еды на время поста

«Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих Благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дай им, прииди к нам, и спаси нас»
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Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
10 августа 2024, 05:55

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняет в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Речь идет о квартире площадью 105,3 квадратных метра в первоклассном комплексе на западе Москвы, недалеко от Рублевского шоссе. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости составляет около 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал себя виновным по делу о получении крупной взятки. Защита планирует обжаловать решение о заключении генерал-лейтенанта Кузнецова под стражу.

Кузнецов обвиняется в получении взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде домов и земельных участков от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.

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#минобороны рф
#суд
#задержание
#взятка
#квартира
#москва
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Приложение RuTube удалили из AppStore
Приложение RuTube удалили из AppStore в связи с санкциями американской компании
10 августа 2024, 01:36

Фото: iStock/bedo

Приложение RuTube удалили из AppStore для смартфонов на базе iOS из-за санкций «со стороны американской компании», информирует пресс-служба видеохостинга в своем Telegram-канале.
«Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», – отмечается в заявлении.

Представители компании разработчика добавили, что сделают все возможное для возвращения приложения в магазин для системы iOS как можно скорее.

В настоящее время Rutube по-прежнему доступен для скачивания в магазине приложений Google Play для Android.

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Прохоров день 10 августа: чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не разозлить святых
10 августа — Прохоров день: обычаи, приметы, что не стоит делать
10 августа 2024, 00:02

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православные христиане 10 августа чтят память девятнадцати угодников Божиих, в том числе апостолов от 70 Прохора, Никанора, Стефана, Пармена и Тимона. В народе торжество называют Прохоров день. О том, какие запреты существуют в эту дату и что нужно соблюдать, чтобы не разгневать святых расскажет редакция «Радио 1».

Прохоров день: история торжества


В истории раннего христианства священномученик Прохор сыграл важную роль. Согласно церковному преданию, ученики Христа избрали его из числа последователей семерых достойных христиан, которые стали первыми диаконами Новозаветной Церкви. Прохор некоторое время сопровождал первоверховного апостола Петра и был поставлен епископом в Никомидии. Он обращал языческое население в христианскую веру и принял за это мученическую смерть.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Обычаи Прохорова дня


Верующие в этот день обязательно стараются посетить храм. Издревле это торжество также отмечают кузнецы. На Руси люди этой профессии были уважаемы, даже считалось, они обладают магическими способностями и знаются с нечистой силой. Кузнецов в этот праздник было принято задабривать. Женщины пекли пироги с грушей или картошкой и угощали работяг.

На Прохоров день предки с самого утра копали молодой картофель. Вечером христиане устраивали застолье, на котором обязательно были блюда из этого овоща. Картошку ели в любом виде: варили, запекали, жарили. 10 августа также принято есть груши. Большинство сортов к этому времени уже поспевают, поэтому фрукт считается в народе символом праздника.

Фото: iStock/AnaMOMarques

Что можно делать в Прохоров день


Считалось, что перед принятием важного решение нужно съесть грушу. Если сделать это на закате, то человек обязательно сделает правильный выбор. Если повесить веточку грушевого дерева над кроватками детей, это поможет им хорошо учиться и расти смышлёными.

Хорошо было в этот день ходить в лес за грибами и ягодами. Первый урожай обязательно нужно было отдать соседям. Кто соблюдал этот обычай, всегда возвращался домой с целыми корзинами ягод.

Что нельзя делать 10 августа


Затевать переезд или менять место работы 10 августа крайне не рекомендуется. Избегать также стоит переездов путешествий. Сватовство или заключение брака не стоит планировать в Прохоров день. Считается, что романтические свидания и помолвка также не принесут удачи. Любые торговые и финансовые предприятия в Прохоров день обречены на неудачу. Говорили: «Прохоры-Пармены — не затевай мены».

Вещи, приобретенные 10 августа, могут потеряться или прийти в негодность, поэтому дорогих покупок не стоит делать. Нельзя хвастаться своими успехами и доходами. Это может привлечь беду и разозлить святых.


Фото: iStock/fufupix

Приметы на 10 августа


  • Если утром на траве роса – будет солнечный день
  • Иней считается предвестником ранней и очень холодной зимы
  • Если вороны каркают с утра – жди беды
  • Грозу сулят яркие звезды и небольшой ветер
  • Дождливая и пасмурная погода в этот день предвещает затяжное ненастье
  • Яркое и красное солнце на закате предвещает хорошую погоду до конца лета

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#человек
#люди
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В подмосковном Минсельхозпроде рассказали о новых правилах ввоза питомцев в ЕС
09 августа 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С 16 сентября владельцы собак, кошек и хорьков перед выездом в страны Евросоюза должны будут предоставить результаты лабораторных исследований питомцев на наличие антител к вирусу бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Такие нововведения введены в связи с принятием Исполнительного регламента ЕС от 19 апреля этого года. Для проведения теста нужно заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», – пояснили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ведомстве, для надёжной защиты от заражения бешенством необходимо, чтобы уровень антител в организме животного составлял не менее 0,5 МЕ/мл. Если значение меньше этого уровня, животное нужно ревакцинировать.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех документов на вывоз животного. Кроме того, чтобы избежать проблем при планировании поездки, нужно убедиться в своевременности прививки от бешенства.

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#евросоюз
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#правила
#бешенство
#вирус
#вакцина
#вакцинация
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Подмосковные учёные получили сертификаты на социальную ипотеку
09 августа 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковным молодым учёным и уникальным специалистам вручили сертификаты на социальную ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Получателями социальной ипотеки стали уже более 750 молодых учёных и специалистов.
«Уже девять лет ежегодно в регионе вручают такие сертификаты. В этом году их обладателями стали 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. В число получателей вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства из Подольска, ЦНИИмаш из Королёва, НПО «Энергомаш» из Химок, авиакорпорации «Рубин» из Балашихи и других организаций», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Для решения задачи обеспечить комфортным жильём талантливых специалистов с 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека».
«Получить такую ипотеку могут медработники, педагоги, молодые учёные, уникальные специалисты и тренеры. За это время обладателями льготного жилья стали более 3 тыс. специалистов. В этом году сертификаты на покупку жилья получили 57 молодых учёных и специалистов ОПК», – отметила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
Она напомнила, что участники получают по программе от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту В текущем году будет вручено 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека».

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#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Угрозу закрытия школы в красногорском ЖК «Спутник» удалось снять
09 августа 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Частная школа в жилом комплексе «Спутник» в Красногорске продолжит работу в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, которое взяло ситуацию на особый контроль.
Ранее сообщалось о планах закрыть школу. Однако решено, что ученики продолжат посещать образовательный комплекс со 2 сентября.
«В школе обучаются более 140 человек, важно сохранить детям возможность учиться вблизи от дома. Новый оператор уже найден. Подготовка к учебному году продолжается в ускоренном режиме, чтобы образовательный процесс не прерывался, и дети могли продолжить обучение. Качество образования останется на высоком уровне», – заверили в министерстве.
Там добавили, что недалеко от «Спутника» построят большую школу на 1100 мест. Она будет располагаться в ЖК «Квартал Строгино». Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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#подмосковье
#московская область
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