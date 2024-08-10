Россиян начали обманывать через групповые чаты с фейковыми руководителями

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В России мошенники придумали новую схему обмана с рабочими групповыми чатами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Отмечается, что мошенники создают групповой чат, добавляют туда реальных сотрудников организации и несколько фейковых аккаунтов руководителей. Затем пишут, что в компании якобы проводится проверка, поэтому всем участникам чата надо ждать звонка от правоохранителей или контролирующих организаций.
Далее участников чата могут попросить перевести деньги на фейковый счёт организации, в которой они работают, взять кредит на своё имя, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и другое.
По словам Голованова, такая схема предельно опасна, поскольку жертве кажется, что она общается с реальным руководителем или коллегой.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно внимательно перепроверять всю информацию, даже поступающую от знакомого человека. В первую очередь следует связаться с человеком, от которого поступило сообщение. Однако делать это стоит либо лично, либо с использованием иных способов связи, где не задействован мессенджер, например, через рабочий телефон.
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Далее участников чата могут попросить перевести деньги на фейковый счёт организации, в которой они работают, взять кредит на своё имя, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и другое.
По словам Голованова, такая схема предельно опасна, поскольку жертве кажется, что она общается с реальным руководителем или коллегой.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно внимательно перепроверять всю информацию, даже поступающую от знакомого человека. В первую очередь следует связаться с человеком, от которого поступило сообщение. Однако делать это стоит либо лично, либо с использованием иных способов связи, где не задействован мессенджер, например, через рабочий телефон.
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Анастасия Чинкова