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Мошенники начали обманывать граждан с помощью «случайных переводов»

07 августа 2024, 10:49
Фото: iStock / nevodkaist

Фото: iStock / nevodkaist

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Мошенники придумали новую схему обмана граждан, основанную на переводе денег или оплате покупок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат с жертвой. Они отправляют человеку сообщение с переводом денег, например: «Перевод от Елена Анатольевна А. +500 Р».
«После этого мошенник пишет сообщение с просьбой вернуть деньги, так как произошла ошибка – перевод был совсем на другой счет и другому человеку. Со многими случалось подобное, поэтому ситуация не воспринимается как обман. В этом случае нужно проверить, действительно ли поступила та или иная сумма на ваш счет. Если это так, то переживать не стоит. Но если перевода не было, значит это мошенники, и деньги переводить не надо», – говорится в сообщении ГУРБ Подмосковья.


Тем, кто попался на удочку злоумышленников, в ведомстве посоветовали обратиться в правоохранительное органы, позвонив по телефону 112.

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Появились новые подробности взрыва в доме в Нижнем Тагиле
СК: к взрыву в доме Нижнего Тагила привело ненадлежащее техобслуживание
07 августа 2024, 11:40

Фото: пресс-служба МЧС России

Взрыв в доме Нижнего Тагила, в результате которого погибли десять человек, включая детей, произошел из-за ненадлежащего техобслуживания. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
«По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества», — сказано в публикации в Telegram.

В ведомстве добавили, что троим работникам службы газа предъявили обвинение, уже сегодня им изберут меру пресечения. По информации следствия, газовоздушная смесь скопилась и воспламенилась из-за ненадлежащего качества услуг.

Трагедия произошла 1 августа, когда на Сибирской улице обрушились два подъезда жилого дома.

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Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области выросло
Астраханский губернатор Бабушкин: в ДТП под Волгоградом пострадали 20 человек
07 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/Anton Novikov

В ДТП с грузовиком и ехавшим по маршруту Астрахань — Москва рейсовым автобусом пострадали 20 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе под Волгоградом. Уточняется, что из двадцати пострадавших — шесть детей.

Бабушкин отметил, что никто из пострадавших не был госпитализирован — все находятся на амбулаторном лечении. Водитель автобуса скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.

По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Согласно информации МВД, движение по дороге проходит в штатном режиме.

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Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж
SHOT: атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами
07 августа 2024, 09:29

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. По словам губернатора региона Александра Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Местные жители рассказали, что в припаркованных автомобилях были обнаружены маленькие железные шарики, впившиеся в кузов.

До этого военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рецидивист украл из подмосковного гаража инструменты для ремонта холодильников
07 августа 2024, 09:16

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

62-летнего ранее судимого жителя Мурманской области задержала полиция по подозрению в краже из гаража в Клину, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина подобрал ключ от гаража, расположенного в Банном проезде, и похитил оттуда электроинструменты и различные технические средства для обслуживания и ремонта холодильного оборудования. Украденное он сложил в машину и уехал», — говорится в сообщении.
Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту его временного проживания — в частном доме в Тверской области. Похищенные вещи были найдены там же — на приусадебном участке Задержанный рассказал, что собирался продать украденное и потратить деньги на личные нужды.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража», по которой его судили и ранее, и отпустили под подписку о невыезде.

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«‎Есть дети»: Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось
Число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область выросло до 28
07 августа 2024, 09:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов заявил, что до 28 человек выросло число пострадавших при атаках боевиков ВСУ в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
«К сожалению, среди пострадавших есть сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым, есть дети», — рассказал он.

По его словам, в основном у пострадавших сочетанные, взрывные травмы разными поражающими элементами — осколочные ранения и ожоги. Он добавил, что среди них есть больные в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. Группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились фото с места крушения летевшего с Сахалина самолета
07 августа 2024, 08:25

Фото: istockphoto / Diy13

Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Приморском крае. Соответствующие снимки были опубликованы Дальневосточной транспортной прокуратурой в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Приморье пропал самолет. Он потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе.

Воздушное судно Bristell RG вылетело с аэродрома Пушистый (Сахалинская область) и направлялось в Шкотовский район Приморского края. На борту находились частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров, а также пассажирка Алена Калагурова, в результате трагедии погибли пилот и пассажир.

На кадрах видны части самолета, раскиданные по лесу. Также можно заметить тело одного из двух людей, погибших при крушении. По факту падения самолета возбуждено уголовное дело.

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Женщина узнала об изменах мужа и отключила его от системы жизнеобеспечения
В Китае женщина решила отомстить мужу, отключив его от системы жизнеобеспечения
07 августа 2024, 08:20

Фото: iStock/M Stock

В Китае женщина решила отомстить мужу за измену и попросила медиков не реанимировать его. Об этом информирует South China Morning Post.
Уточняется, что 38-летний мужчина находился в браке, однако при этом на протяжении десяти лет жил с любовницей. Когда он находился дома у возлюбленной, у него произошло кровоизлияние в мозг. Любовница привезла мужчину в больницу, а позже скрылась, когда врачам потребовалось ее согласие на хирургическое вмешательство.

Спустя некоторое время к пострадавшему приехала другая женщина — его жена. Ей рассказали, что ее супруг впал в кому и, скорее всего, не переживет дорогостоящую операцию. Узнав об этом, женщина попросила отключить ее мужа от системы жизнеобеспечения.

Женщина заявила, что ее муж долгое время изменял ей и перестал оказывать финансовую поддержку. Из-за такого отношения она потеряла к мужчине всю любовь.

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Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
«Ъ»: пойманный на взятках генерал ФТС Мурышов получал деньги через почтовый ящик
07 августа 2024, 08:10

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Задержанный за взятки генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, получал деньги от участников через почтовый ящик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора.
Уточняется, что процесс передачи взятки «проходил» через почтовый ящик работника ФТС — Константина Колганова — в его доме на Новом Арбате, а тот уже передавал деньги и валюту иным соучастникам преступления. Согласно информации следствия, первая взятка была получена Мурышовым в августе, а следующая — в октябре 2022 года. Их общая сумма составила порядка 3,9 млн рублей.

Зимой того же года Колганов обратился в правоохранительные органы, заявив о взятках. Участников схемы задержала ФСБ. В настоящее время Мурышову предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток.

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#фтс
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Катастрофа на Дальнем Востоке: найдено место крушения пропавшего самолета
Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение: погибли пилот и пассажир
07 августа 2024, 06:49

Фото: istock/May_Chanikran

Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе. Как сообщает единый диспетчерский центр (ЕДДС) края, в результате трагедии погибли пилот и пассажир.
«Сегодня поступила информация об обнаружении места крушения самолета в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского района. Пилот и пассажир погибли. В настоящее время проводится уточнение деталей происшествия», — сообщили в ЕДДС.

По информации официального Telegram-канала фестиваля «Крылья Сахалина», самолет Bristell RG вылетел с аэродрома Пушистый (Сахалинская область) и направлялся в Шкотовский район Приморского края. На борту находились частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров, а также пассажирка Алена Калагурова, оба из Омска. Самолет исчез с радаров накануне, и был немедленно организован поисковый рейд.

Следователи Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту исчезновения воздушного судна.

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