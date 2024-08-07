Мошенники начали обманывать граждан с помощью «случайных переводов»

Фото: iStock / nevodkaist
Мошенники придумали новую схему обмана граждан, основанную на переводе денег или оплате покупок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат с жертвой. Они отправляют человеку сообщение с переводом денег, например: «Перевод от Елена Анатольевна А. +500 Р».
Тем, кто попался на удочку злоумышленников, в ведомстве посоветовали обратиться в правоохранительное органы, позвонив по телефону 112.
Читайте также:
В Москве раскрыты детали аферы с сухпайками для армии
Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке
В России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников
«После этого мошенник пишет сообщение с просьбой вернуть деньги, так как произошла ошибка – перевод был совсем на другой счет и другому человеку. Со многими случалось подобное, поэтому ситуация не воспринимается как обман. В этом случае нужно проверить, действительно ли поступила та или иная сумма на ваш счет. Если это так, то переживать не стоит. Но если перевода не было, значит это мошенники, и деньги переводить не надо», – говорится в сообщении ГУРБ Подмосковья.
Тем, кто попался на удочку злоумышленников, в ведомстве посоветовали обратиться в правоохранительное органы, позвонив по телефону 112.
Читайте также:
В Москве раскрыты детали аферы с сухпайками для армии
Владельцев Android в России предупредили о возможной слежке
В России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников
Лора Луганская