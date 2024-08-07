Пенсионер лишился почти 83 миллионов рублей из-за мошенников в Москве

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Почти 83 миллиона рублей потерял пенсионер из Москвы в течение шести дней, сообщает столичная прокуратура. Мошенники выманили средства по телефону. Потерпевший сделал 90 переводов.
«Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули», — пояснили в ведомстве.Там добавили, что жертве для убедительности присылались якобы документы из банка. По данным прокуратуры, пенсионеру даже позвонили по видео, показав служебную корочку и сообщили, что с его счетов пытаются снять деньги и получить кредит на его имя.
В московской прокуратуре напомнили, что при подобных звонках необходимо немедленно прекращать диалог.
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Никита Кротов