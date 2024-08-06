Стало известно, планируют ли полностью блокировать YouTube в России

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Принудительная блокировка видеохостинга YouTube в России не рассматривается, так как ответные меры от РФ в отношении компании не должны навредить собственным гражданам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информпoлитике Антон Горелкин. Выход из ситуации он видит в официальном возвращении Google в Россию.
По его словам, замедление интернет-площадки, которое инициировали из-за проблем с устаревшим кэширующим оборудованием, не отразится на стабильной работе ОС Android и других сервисов Google.
По мнению зампреда думского комитета, лучший выход из ситуации — возвращение Google в Россию, после которого последует восстановление оборудования, выплата штрафов, открытое вновь представительство в РФ, а также соблюдение в российском сегменте местных законов.
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«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», — пояснил Горелкин.
По мнению зампреда думского комитета, лучший выход из ситуации — возвращение Google в Россию, после которого последует восстановление оборудования, выплата штрафов, открытое вновь представительство в РФ, а также соблюдение в российском сегменте местных законов.
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Данил Пономарев