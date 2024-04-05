Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии уже в текущем году

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В Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях запустят пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта. Об этом пишет газета «Известия».
Если результаты будут успешными, то проект внедрят и в другие регионы России. В Минцифры отметили, что подтверждение личности по биометрии сделано для упрощения получения госуслуг и является альтернативой предъявлению паспорта, а полной не заменой ему.
В каждом из трёх регионов выберут МФЦ, где будет тестироваться данный сервис. Кроме того, будет определено точное число окон, которые будут обслуживать клиентов по биометрии.
Для того, чтобы подтвердить личность посетители должны будут просто посмотреть в камеру, которая будет установлена на рабочем месте сотрудника. Это позволит идентифицировать личность человека, а у сотрудника МФЦ сформируется уже предзаполненное заявление на оказание услуги.
Воспользоваться такой услугой смогут только те россияне, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС.
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В каждом из трёх регионов выберут МФЦ, где будет тестироваться данный сервис. Кроме того, будет определено точное число окон, которые будут обслуживать клиентов по биометрии.
Воспользоваться такой услугой смогут только те россияне, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС.
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Элина Позднякова