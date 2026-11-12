Жителей Пушкинского расселяют из непригодных для проживания домов

12 ноября 2026, 22:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском расселяют жителей домов, признанных непригодными для проживания после 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В рамках этой программы предстоит переселить жильцов 32 зданий общей площадью около 16 000 квадратных метров. Половина этого объёма, то есть 8000 «квадратов», уже освобождена.



Примером успешного переселения стала молодая семья Максима и Юлии из Красноармейска. Вместе с замглавы округа Людмилой Конопатченковой они осмотрели новую квартиру. Супруги, оба имеющие инвалидность, переезжают из аварийного дома в Красноармейске.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В рамках государственной программы им подобрали квартиру, учитывающую их особые потребности. Жильё расположено на первом этаже, а внутренняя планировка адаптирована для создания безбарьерной среды. Поскольку в Красноармейске не удалось найти подходящую квартиру, Максим и Юлия обретут новый дом в Мамонтовке в современном жилом комплексе «Южное Пушкино».

«Квартира очень хорошая, светлая. Я всегда хотела, чтобы у нас с мужем была светлая квартира. Она тёплая и уютная. Мы давно ждали смены места жительства и счастливы», – поделилась Юлия.