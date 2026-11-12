Диспансеризацию с начала года прошли порядка 3,6 млн жителей Подмосковья
Жители Московской области могут бесплатно проверить здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медосмотр. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 3,6 млн человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Обследование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, в том числе до появления первых симптомов.
«Регулярная диагностика — один из самых эффективных способов своевременно обнаружить заболевания и начать лечение. Особенно это важно при онкологии, когда раннее выявление прямо влияет на прогноз и эффективность терапии. С начала года в Подмосковье диспансеризацию прошли уже более 3,6 млн человек. У пациентов выявили более 112 000 заболеваний, о которых они прежде не знали, в том числе 2200 случаев злокачественных новообразований», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он добавил что пациенты, которым нужны дополнительная диагностика или лечение, направлены к профильным специалистам.
Результаты диспансеризации можно обсудить с врачом дистанционно, на телемедицинской консультации. Записаться на диагностику можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» , по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере MAX.