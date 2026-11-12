Диспансеризацию с начала года прошли порядка 3,6 млн жителей Подмосковья

12 ноября 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области могут бесплатно проверить здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медосмотр. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 3,6 млн человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Обследование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, в том числе до появления первых симптомов.

«Регулярная диагностика — один из самых эффективных способов своевременно обнаружить заболевания и начать лечение. Особенно это важно при онкологии, когда раннее выявление прямо влияет на прогноз и эффективность терапии. С начала года в Подмосковье диспансеризацию прошли уже более 3,6 млн человек. У пациентов выявили более 112 000 заболеваний, о которых они прежде не знали, в том числе 2200 случаев злокачественных новообразований», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.