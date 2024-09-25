Россиян обяжут оформлять дома в собственность сразу после строительства

В возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в своих соцсетях. По данным телеграм-канала Baza, несколько месяцев назад у Мадянова нашли злокачественную опухоль.