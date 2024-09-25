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Россиян обяжут оформлять дома в собственность сразу после строительства

Госдума приняла законопроект о регистрации домов сразу после их строительства
25 сентября 2024, 15:55
Фото: iStock/helivideo

Фото: iStock/helivideo

Госдума в I чтении приняла законопроект, который обяжет россиян оформлять в собственность здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства. Об этом информирует ТАСС.


По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, данный законопроект позволит уменьшить число домов, которые используются без регистрации в ЕГРН, а также количество случаев владения постройкой без прав на землю под ней.

Уточняется, что использовать здания или сооружения можно будет только после их регистрации. В Госдуме подчеркнули, что за несвоевременное оформление объектов гражданам РФ будет грозить административная ответственность.

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В Дубне обустроят два дополнительных пешеходных перехода
25 сентября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Два дополнительных перехода для пешеходов обустроят на улице Векслера в Дубне — рядом со зданием Управления гостинично-ресторанным комплексом Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) и у аллеи, ведущей к ДК «Мир», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Подъезды к проезжей части подрядчик уже заасфальтировал, установлены соответствующие дорожные знаки», — говорится в сообщении.
Завершить работы по обустройству пешеходных переходов на Векслера должны до конца сентября.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что пешеходные переходы в эти местах делают по запросу жителей, теперь путь к дому культуры и к Менделеевской набережной станет безопаснее.

Пешеходные переходы обустраивают в рамках работ по обновлению тротуара на улице Флерова, здесь уже уложен новый асфальт.

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#максим тихомиров
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В Университете «Дубна» начинают издавать научный журнал
25 сентября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Государственном университете «Дубна» в год его 30-летия начнут издавать рецензируемый научный журнал Dubna Journal of Natural Sciences. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В издании будут публиковать сообщения по таким научным специальностям, как приборы и методы экспериментальной физики; физика атомных ядер и элементарных частиц; физика высоких энергий; физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника; неорганическая химия; аналитическая химия; физическая химия; геофизика; гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, а также геоэкология», – говорится в сообщении.
Новое научное издание приглашает всех стать авторами публикаций. Материалы следует направлять на электронную почту voropay@uni-dubna.ru Контактное лицо – Александр Николаевич Воропай.

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Любой укол: Врач назвал причины клинической смерти малыша из Ленобласти после антибиотика
Врач Кузьменко: клиническая смерть может наступить из-за всего, что поступает в кровь
25 сентября 2024, 15:42

Фото: istock/naumoid

В Ленобласти годовалый мальчик пережил клиническую смерть после укола антибиотиком. По словам матери, ребенок две недели болел ОРВИ, и врач прописала ему антибиотики. После очередного введения препарата у малыша начались судороги.
Медики скорой помощи констатировали, что у него остановилось сердце, исчезло дыхание и другие признаки жизни. Мальчика удалось реанимировать.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что клиническую смерть может спровоцировать все, что поступает в кровь в большом количестве.

«Любой препарат и укол может вызывать аллергическую реакцию вплоть до анафилаксии, но это крайне редко. Именно поэтому все лекарства и антибиотики необходимо принимать тогда, когда пользы больше, чем риска. У многих людей существует мнение: простудился — для профилактики пропью антибиотики, а это чревато негативными последствиями», — сказал врач.

Он добавил, что, безусловно, лучшая «операция» — та, которая не состоялась, однако иногда это единственная возможность победить болезнь.

«Любая операция или укол несут потенциальный риск. Не зря, когда ходим в больницы, нас спешивают, есть ли аллергия, в том числе на антибиотики», — сообщил эксперт.

По его словам, возрастных ограничений в принятии антибиотиков нет, однако всегда должны быть четкие показания и диагноз.

Говоря о клинической смерти, Филипп Кузьменко сообщил, что это нечастое явление — один случай из ста возможных (в среднем).

«Клиническая смерть — это не биологическая. Нужно уточнить, что это остановилось дыхание и кровообращение, но не наступили необратимые изменения в головном мозге, поэтому людей из этого состояния можно реанимировать, и последствий, как правило, не происходит», — заключил врач-терапевт.

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На территории школы №7 в Дубне появится полоса препятствий
25 сентября 2024, 15:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Полосу препятствий строят на территории школы №7 в Дубне, площадка под неё же подготовлена, в настоящее время ведётся монтаж элементов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Площадка выровнена, с неё снят растительный грунт, приступили к монтажу полосы препятствий. Эту работу закончим сегодня, а завтра будем отсыпать площадку песком», — сообщил представитель компании-подрядчика Василий Новиков.
Он добавил, что сдать полосу препятствий планируется до конца недели или, в крайнем случае, в понедельник.

На полосе препятствий будет установлено семь элементов, включая «окоп», «лабиринт» и «Разрушенный мост». Все элементы сертифицированы и подходят для детей. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, тренировки на полосе препятствий будут проходить ученики седьмой школы.

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#дубна
#школа
#максим тихомиров
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Юрист предупредила о последствиях просрочки платежей по кредитам и ипотеке
Юрист Гукова: при просрочке платежей по ипотеке банк может обратиться в суд
25 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Если просрочить платежи по ипотеке и кредиту более чем на три месяца, то банк может обратиться в суд. Об этом рассказала основатель компании «Консул» Ирина Гукова.
«Как правило, стандартные кредитные и ипотечные договоры банка предусматривают не более трех месяцев просрочки выплат с соответствующими штрафными санкциями. На этом этапе банк старается любыми доступными способами выйти на связь с заемщиком или его родственниками, чтобы выяснить причины задержки и неуплаты», — рассказала Гукова в беседе с «Известиями».

По ее словам, банк может рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул или корректировку графика платежей.

Если же банк не может выйти на связь с должником, то выставляется требование по немедленному погашению ежемесячного платежа и пеней. При невыполнении обязательств со стороны заемщика, банк имеет право обратиться в суд. Тогда на все выявленные активы должника накладывается арест через Федеральную службу судебных приставов.

Если сумма требований кредиторов составляет менее 15% от оценочной стоимости активов должника, суд не может изъять эту сумму. В противном случае, когда сумма требований превышает 15%, начинается процедура изъятия активов.

Гукова отметила, что банки имеют право инициировать процедуру банкротства, но, если это не удаётся, собственность должника переходит на баланс Росимущества. Затем специализированные организации проводят торги, на которых активы должника продаются для погашения долга.

Как отметила эксперт, если сумма превышает долговые обязательства, остаток денег возвращается должнику. Однако такой положительный результат достигается не всегда.

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Умер актер Роман Мадянов
Телеведущая Стриженова: Актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет
25 сентября 2024, 15:16

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Об этом сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в своих соцсетях. По данным телеграм-канала Baza, несколько месяцев назад у Мадянова нашли злокачественную опухоль.
«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного», — написала Стриженова.
Ранее сообщалось, что на 43-ем году жизни умер российский актёр Владимир Моргунов. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». Что известно об актере — в материале «Радио 1».

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#театр
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Врачи ничего не смогли сделать: последние минуты жизни звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова
25 сентября 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер Роман Мадянов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни. О биографии артиста, его самых известных ролях и личной жизни расскажет редакция «Радио 1».

Роман Мадянов: биография


Будущий артист родился 22 июля 1962 года в Дедовске, расположенном в Московской области. В его семье царила творческая атмосфера: мама работала библиотекарем, а отец – телевизионным редактором.

В 1984 году Роман завершил обучение в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне ГИТИС), где учился под руководством Оскара Ремеза. После получения диплома он был принят в Московский театр имени Владимира Маяковского, где, еще будучи студентом, дебютировал в сказке «Иван-царевич» (1983) под руководством Андрея Гончарова. В 1985 году Роман был призван на службу в армию в ракетно-космические войска.

После завершения военной службы он вернулся в театр и проработал там более двадцати лет, сыграв множество запоминающихся ролей. К числу его значимых работ относятся: «В кольце тишины» Виталия Раздольского (Грибов), «Беседы с Сократом» Эдварда Радзинского (Мелет), «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова (Зиновий Борисович) и многие другие. После ухода из театра Мадянов стал активно участвовать в антрепризных проектах. Он вместе с коллегами восстановил два спектакля Андрея Гончарова по пьесам Александра Островского: «Наливные яблоки», где сыграл роли Силы Ерофеевича и Зазывалы, и «Свои люди…» (Подхалюзин).

В антрепризе актер сотрудничал с такими известными режиссерами, как Петр Штейн, Сергей Кутасов, Константин Богомолов и другими. Дебют Романа в кино состоялся в 1972 году. Тогда он исполнил небольшую ролью в фильме «Перевод с английского». Затем он стал главным героем в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (1973), основанной на романе Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».

К моменту окончания школы Мадянов уже снялся в десяти фильмах, среди которых три – с главными ролями. В 1989 году актер появился в фильме Леонида Гайдая «Частный детектив или Операция Кооперация». Всего Роман Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Его работы включают такие проекты, как «Орел и решка» (1995), «Досье детектива Дубровского» (1999), «Убойная сила» (2000-2005), «Марш Турецкого» (2000), «Гражданин начальник» (2001), «Дальнобойщики» (2001) и многие другие.

Наиболее известен актер по ролям в фильмах «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты».

Фото: РИА Новости

Причины смерти


Роман Мадянов скончался у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать

В начале сентября все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены из-за ухудшения самочувствия. Его родные рассказали SHOT, что помимо онкологии у него диагностировали коксартроз. Актёру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

Причиной смерти Романа Мадянова стала онкология. По данным SHOT, весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.

Личная жизнь


Роман женился в 30 лет. Он познакомился со своей будущей супругой Натальей в театре, где она работала осветителем. В 1992 году они официально стали мужем и женой, а через год у них родился первенец — сын Роман. После рождения ребенка Наталья решила покинуть театр и стать домохозяйкой.

В одном из интервью актер признался, что не может мечтать о лучшей супруге. Для него Наталья — это ангел-хранитель и хранительница домашнего очага.

Стоит отметить, что в трудные времена, когда у Романа возникли проблемы с работой, он начал злоупотреблять алкоголем. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека». Спасением для него стала Наталья, которая много разговаривала с ним и старалась преодолеть его зависимость. В какой-то момент Роман осознал, что ему нужно сделать выбор: либо навсегда расстаться с женщиной, без которой он не представляет своей жизни, либо избавиться от пагубной привычки.

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#интервью
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В Москве началась реконструкция помещений под Национальный центр «Россия»
25 сентября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

Реконструкция Экспоцентра началась в Москве, там разместится будущий Национальный центр «Россия», сообщает пресс-служба центра.
«До окончания строительства нового здания центр будет размещаться в трёх павильонах Экспоцентра: №№ 3, 4 и 7 Их общая площадь составляет 37 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.
В павильонах обустроят залы для постоянной и временной экспозиций, универсальный концертный зал на 1,6 тыс. мест, лектории, зону для культурных проектов на 600 мест, фудкорт, а также универмаг, где будут представлены товары от производителей из разных регионов России.

Открыть Национальной центр «Россия» для посетителей планируется 4 ноября.

Национальной центр «Россия» основывается на международной выставке-форуме «Россия», которая проводился на ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года.

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В российских домах начнут массово останавливать лифты
Депутат Разворотнева: до 130 тысяч лифтов могут остановить в 2025 году в России
25 сентября 2024, 14:39

Фото: iStock/Denis Mamin

Десятки тысяч лифтов в российских жилых домах могут быть остановлены в 2025 году. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Парламентской газете».
Она подчеркнула, что к 2030 году в стране необходимо заменить порядка 130 тысяч лифтов. Их планировалось заменить уже к 2025 году, однако придётся продлевать срок. При этом есть риск, что часть из них станет непригодна для эксплуатации, поэтому их придётся остановить до замены.

Такая проблема вызвана нехваткой средств на замену такого большого числа лифтов, а также высокими ставками по кредитам Ростехнадзору. В связи с этим россиянам придётся ходить пешком, пока из бюджета не будут выделены необходимые для замены оборудования суммы.

Разворотнева отметила, что массовых отключений стоит ждать после 15 февраля 2025 года. В первую очередь лифты будут остановлены в регионах Северного Кавказа, в Саратовской, Ульяновской, Тульской и других областях.

По подсчётам Фонда развития территорий на замену около 130 тысяч лифтов потребуется порядка 22 миллиардов рублей.

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