Россиян обяжут оформлять дома в собственность сразу после строительства

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Госдума в I чтении приняла законопроект, который обяжет россиян оформлять в собственность здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства. Об этом информирует ТАСС.
По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, данный законопроект позволит уменьшить число домов, которые используются без регистрации в ЕГРН, а также количество случаев владения постройкой без прав на землю под ней.
Уточняется, что использовать здания или сооружения можно будет только после их регистрации. В Госдуме подчеркнули, что за несвоевременное оформление объектов гражданам РФ будет грозить административная ответственность.
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Екатерина Коршунова