В Подмосковье уменьшились продажи квартир на этапе котлована

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В Подмосковье на 9% сократилось число продаж квартир и апартаментов на этапе котлована с начала года. Такие данные приводятся в исследовании компаний «Метриум» и «Ферро-Строй».
Результаты исследования публикует «Газета.Ru». Уточняется, что с начала года в Подмосковье открылись продажи в 24 проектах. На сегодняшний день в них продается 5860 лотов. Таким образом, доля предложений на начальном этапе строительства с начала года сократилась с 19,4 до 16,8%.
Он пояснил, что в Мытищах варианты на котловане стоят на 5% дешевле готовых. При этом с начала строительства до момента ввода дома в эксплуатацию квадратные метры дорожают примерно на 20-25%.
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«Пока рано говорить о дефиците новостроек на котловане в Московской области, но выбор у клиентов определенно ограничен. При этом такие варианты являются наиболее экономичными, а также позволяют сохранить и даже приумножить вложенные средства», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.
Он пояснил, что в Мытищах варианты на котловане стоят на 5% дешевле готовых. При этом с начала строительства до момента ввода дома в эксплуатацию квадратные метры дорожают примерно на 20-25%.
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Элина Позднякова