В Подмосковье уменьшились продажи квартир на этапе котлована

Цена билета на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга составит 8905 рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, передает РИА Новости. По его словам, запуск поездов на этом направлении запланировали на 2028 год.