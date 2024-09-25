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В Подмосковье уменьшились продажи квартир на этапе котлована

25 сентября 2024, 14:05
Фото: iStock/Joanna Goleniewska

Фото: iStock/Joanna Goleniewska

В Подмосковье на 9% сократилось число продаж квартир и апартаментов на этапе котлована с начала года. Такие данные приводятся в исследовании компаний «Метриум» и «Ферро-Строй».
Результаты исследования публикует «Газета.Ru». Уточняется, что с начала года в Подмосковье открылись продажи в 24 проектах. На сегодняшний день в них продается 5860 лотов. Таким образом, доля предложений на начальном этапе строительства с начала года сократилась с 19,4 до 16,8%.

«Пока рано говорить о дефиците новостроек на котловане в Московской области, но выбор у клиентов определенно ограничен. При этом такие варианты являются наиболее экономичными, а также позволяют сохранить и даже приумножить вложенные средства», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.



Он пояснил, что в Мытищах варианты на котловане стоят на 5% дешевле готовых. При этом с начала строительства до момента ввода дома в эксплуатацию квадратные метры дорожают примерно на 20-25%.

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Стало известно, кто помог Бакальчуку избежать тюрьмы
Бакальчук заявил, что избежал тюрьмы благодаря Рамзану Кадырову
25 сентября 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Rawf8

Предприниматель Владислав Бакальчук во время интервью каналу «Миллионщики» заявил, что смог избежать тюрьмы благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову. По его словам, он обратился к руководителю региона, когда началось слияние Wildberries с компанией Russ.
«Когда все случилось, я пошел к нему (Кадырову — прим.ред) за советом. Они предложили помочь. Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — пояснил Бакальчук.
Бизнесмен также сказал, что боится за свою жизнь, возможная угроза исходит от рейдеров.
«Есть немного», — ответил он на вопрос об опасениях за свою жизнь.
Напомним, 18 сентября основательница маркетплейса написала, что её муж вместе с двумя бывшими членами правления Wildberries пытается захватить офис компании и попросила защиты у правоохранителей. Тогда во время перестрелки погибли два охранника фирмы. 20 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, к удивлению многих, был отпущен из полиции после допроса. Позже бизнесмене изложил свою версию корпоративного конфликта. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся в деталях.

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Минобрнауки намерен исключить ЕГЭ по иностранному языку для некоторых специальностей
В РФ планируют исключить ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров
25 сентября 2024, 14:15

Фото: iStock/Chinnapong

Минобрнауки России намерен исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для нескольких специальностей. Об этом говорится в проекте ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что речь идёт о таких направлениях как экономика, менеджмент и управление персоналом. Теперь для поступления на эти направления будет достаточно сдать обязательные русский язык и математику, а также информатику, историю, обществознание или географию по усмотрению вуза.

В Telegram-канале образовательного ведомства сказано, что изменения нацелены на укрепление связи между знаниями, полученными в школе, и требованиями программ высшего образования.

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#минобрнауки
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Стала известна цена билета на новую ВСМ Москва-Петербург
Минтранс: цена билета на ВСМ Москва-Петербург составит 8905 рублей в 2028 году
25 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/denisgo

Цена билета на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга составит 8905 рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, передает РИА Новости. По его словам, запуск поездов на этом направлении запланировали на 2028 год.
Зверев отметил, что такая стоимость билетов ожидается на старте движения по ВСМ.
«С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург <…> стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах», — пояснил он.
Замминистра напомнил, что ВСМ — отдельная линия, перевозка пассажиров на имеющихся магистралях останется в прежнем объеме.
«Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. <...> Поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность», — отметил Зверев.
Он также добавил, что к 2030 году планируют интервальность движения поездов в 10-15 минут.

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#поезд
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В Звенигороде начали снос брошенного 17-этажного дома
25 сентября 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подрядчик готовится к демонтажу недостроенного 17-этажного здания на 132 квартиры в микрорайоне Южный в Звенигороде Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
«Здание расположено на улице Радужной. Сейчас выполняется подготовительный этап работ. Рабочие расчищают площадку вокруг недостроя, готовят место под размещение башенного крана, обустраивают подъездные пути и место для хранения материалов», – уточнили в ведомстве.
Как отметил глава муниципалитета Андрей Иванов, проблемную многоэтажку ликвидируют в декабре. На освободившейся площадке обустроят разворотное кольцо для транспорта и создадут зелёную зону.

Строительство дома остановилось в 2010 году. Во время возведения здание дало крен, поскольку на стадии проектирования не было учтено наличие подземных вод. Было принято решение о прекращении работ. Дольщики получили квартиры в других домах.

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Власти Подмосковья подписали договор со Сбером по обучению чиновников в сфере ИИ
25 сентября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Соглашение о сотрудничестве подписали Сбербанк и министерство территориальной политики Московской области, договор направлен на обучение и повышения квалификации руководства муниципалитетов региона в области информационных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства.
Соглашение было подписано в рамках мероприятия «На пути к успеху» при участии вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, главы министерства территориальной политики Подмосковья Юлии Губановой и зампреда Среднерусского банка Сбербанка Вадима Лушина.

«Подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в развитии Московской области и внедрении передовых технологий в работу региональных и муниципальных госслужащих», — сказала Мария Нагорная.
Сотрудничество предполагает проведение различных обучающих мероприятий, формирование экспертных групп для решения актуальных вопросов и участие в тематических мероприятиях.

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Молочный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» отпраздновал 10 лет производства
25 сентября 2024, 13:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковный молочный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» отмечает 10-летие производства молочных продуктов под собственным брендом. В настоящее время ассортимент компании включает более 40 продуктов, изготовленных из молока с собственных ферм, которые поставляются в розничные сети и рестораны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году объём молока, полученного от фермерских хозяйств холдинга, превысил 15 тысяч тонн. Каждый месяц подмосковный завод производит от 600 до 800 тысяч единиц продукции. В ассортименте представлены как традиционные молочные продукты, так и безлактозные продукты с коротким сроком годности.

В будущем планируется расширение ассортимента, включая творожные десерты и напитки.

ООО «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» сообзает о том, что производство будет продолжать развиваться и улучшаться, сохраняя неизменное качество и вкус молочных продуктов, эффективность производства, комфортные условия труда для сотрудников и здоровье животных, содержащихся на личных фермах.

За десять лет компания неоднократно удостаивалась наград и сертификатов, подтверждающих высокое качество продукции, а также награды за фирменный стиль и дизайн упаковки.

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12 участков, дворец и автопарк: чем владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи
Задержанный экс-мэр Сочи оформил на жену и детей 12 участков, три машины и дом
25 сентября 2024, 12:59

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанный бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский практически всю свою многочисленную недвижимость оформил на семью и детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что семья ушедшего в отставку, а потом на СВО чиновника успела обзавестись 12 земельными участками, самый большой из которых по площади 2307 квадратных метров, квартирами в 283 и 279 квадратных метра, девятью нежилыми зданиями площадью от 16 до 962 квадратных метров, а также тремя автомобилями Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Santa Fe.

Ранее появилась информация о задержании экс-главы Сочи Копайгородского, который ушёл добровольцем на СВО после того, как покинул свой пост. Полицейские арестовали его в Луганске, после чего доставили в Москву для избрания меры пресечения.

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В Московской области усовершенствуют процесс оказания услуг управляющими компаниями
25 сентября 2024, 12:52

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители Подмосковья смогут воспользоваться услугами управляющих компаний через МФЦ в рамках «одного окна», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Новый формат предоставит людям альтернативные способы взаимодействия с управляющей организацией.

Какие услуги доступны:

  • получение справок об отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги;
  • открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов;
  • подключение электронных сервисов;
  • получение ключей от домофонов;
  • Преимущества этого формата включают удобный график работы;
  • привычный формат предоставления услуг.
«Мы проанализировали сайты управляющих компаний региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных. С этой целью мы прорабатываем вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг. Уже в следующем году между крупными УК и МФЦ будут заключены соотвествующие соглашения», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Некоторые сервисы уже автоматизированы, например, «умная платёжка», единый платёжный документ и цифровая панель ЖКХ. Их можно получить на региональном портале государственных услуг.

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Синоптик Позднякова: Бабьего лета в Москве не будет
25 сентября 2024, 12:51

Фото: iStock/fermate

Бабьего лета в столичном регионе не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Про бабье лето уже можете забыть, потому что мы живем в астрономической осени. После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя. Возвраты тепла могут быть, но бабьим летом это назвать будет нельзя», – сказала Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, уже в октябре погода вернется к климатической норме. В понедельник, 30 сентября в столичном регионе будет резкое похолодание. Первые дни октября будут прогреваться до 15 градусов тепла, но активного тепла больше не будет. В конце текущей недели. По данным синоптика, начнутся дожди.

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