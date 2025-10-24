Россиян ожидает нестандартный график работы в начале ноября
В начале следующего месяца россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
По его словам, этому будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с понедельника по субботу. После этого граждане смогут насладиться трёхдневными выходными — в воскресенье, понедельник и вторник.
График на следующую неделю распределится следующим образом: рабочими днями станут среда, четверг и пятница.
Такое решение принято правительством России в прошлом году в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Как пояснил депутат, основная цель подобных изменений — оптимизация баланса рабочего времени и отдыха сотрудников.
