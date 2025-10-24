Достижения.рф

Россиян ожидает нестандартный график работы в начале ноября

Депутат Нилов рассказал о трехдневной рабочей неделе в начале ноября
Фото: istockphoto / Chainarong Prasertthai

В начале следующего месяца россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.



По его словам, этому будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с понедельника по субботу. После этого граждане смогут насладиться трёхдневными выходными — в воскресенье, понедельник и вторник.

График на следующую неделю распределится следующим образом: рабочими днями станут среда, четверг и пятница.

Такое решение принято правительством России в прошлом году в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Как пояснил депутат, основная цель подобных изменений — оптимизация баланса рабочего времени и отдыха сотрудников.

Александр Огарёв

