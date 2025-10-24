Россиян ожидает нестандартный график работы в начале ноября

24 октября 2025, 03:59

Депутат Нилов рассказал о трехдневной рабочей неделе в начале ноября

Фото: istockphoto / Chainarong Prasertthai

В начале следующего месяца россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.