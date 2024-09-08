В Госдуме хотят обязать пары с детьми посещать психолога перед разводом

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко из «Единой России» подготовил к внесению в Госдуму новый законопроект, согласно которому пары, у которых есть дети, либо где один из супругов не хочет разводиться, будут посещать психолога для консультации перед разводом. Об этом со ссылкой на пояснительную записку сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, суд сможет отложить развод на три месяца для примирения пары, если один из супругов не хочет расторгать брак.
Законопроект также будет уточнять нормы и правила по примирению супругов, так как в данный момент они сводятся лишь к сроку в три месяца для примирения.
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«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект также будет уточнять нормы и правила по примирению супругов, так как в данный момент они сводятся лишь к сроку в три месяца для примирения.
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Данил Пономарев