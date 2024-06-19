Россиян познакомили с нововведениями в механизме целевого обучения

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В России вступили в силу нововведениях в реализации механизма целевого обучения. В Минпросвещения и Минобрнауки страны проводят информирование заинтересованных лиц, сообщили в пресс-службах этих ведомств.
Информация о программах высшего образования размещена на сайте Минобрнауки России в подразделе «Целевое обучение» раздела «Деятельность».
Информация об образовательных программах среднего профессионального образования находится на сайте подведомственного Минпросвещения Института развития профессионального образования. Её можно найти в разделе «Целевое обучение».
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