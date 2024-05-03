Жители Подмосковья могут пройти бесплатное обучение «Содействие занятости»

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Красногорский филиал РАНХиГС предоставляет жителям Подмосковья бесплатно пройти обучение в рамках программы «Содействие занятости». Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба РАНХиГСа.
Московский областной филиал предлагает самые востребованные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Стоит отметить, что программа также включает в себя обучение «с нуля» в рамках переподготовки в формате лекций и вебинаров с практическими занятиями и обратной связью от преподавателей.
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«Повышение квалификации поможет Вашим сотрудникам освоить современные методы решения различных задач, ускорить процессы на производстве. От этого выигрывает и работник, и руководство — ведь сотрудник приобретает дополнительные умения и навыки, которые помогут более оперативно и качественно выполнять свои обязанности.», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что программа также включает в себя обучение «с нуля» в рамках переподготовки в формате лекций и вебинаров с практическими занятиями и обратной связью от преподавателей.
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Мира Полтева