Жители Подмосковья могут пройти бесплатное обучение «Содействие занятости»

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Красногорский филиал РАНХиГС предоставляет жителям Подмосковья бесплатно пройти обучение в рамках программы «Содействие занятости». Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба РАНХиГСа.