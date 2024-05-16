Вузы Минобороны приглашают на обучение

Фото: сайт МИСК МО / Александра Степанова
Минобороны России продолжает Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Министерстве обороны для подготовки офицеров развёрнута сеть высших военно-учебных заведений, которая включает 31 вуз – три военных учебно-научных центра, 11 военных академий, два военных университета, 14 военных училищ и военный институт, а также восемь филиалов. Обучение проходит по всем необходимым военным специальностям.
В вузах Минобороны можно обучаться как по программам высшего, так и по программам среднего профессионального образования. Для поступления кандидату необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением до 29 июня 2024 года.
Документы, которые должны быть в личном деле кандидата – заявление; автобиография; характеристика с места работы, учёбы или службы; ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; справка или ксерокопия документа, дающего право на поступление в училище на льготных основаниях при их наличии; карта медосвидетельствования; карта профессионального отбора и три фотографии размером 4,5 на 6 см.
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В вузах Минобороны можно обучаться как по программам высшего, так и по программам среднего профессионального образования. Для поступления кандидату необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением до 29 июня 2024 года.
Документы, которые должны быть в личном деле кандидата – заявление; автобиография; характеристика с места работы, учёбы или службы; ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; справка или ксерокопия документа, дающего право на поступление в училище на льготных основаниях при их наличии; карта медосвидетельствования; карта профессионального отбора и три фотографии размером 4,5 на 6 см.
«Преимущества получения военного образования – стабильное и высокое денежное довольствие бесплатное удобное обмундирование; социальная защищённость, забота о членах семьи; профессиональный и карьерный рост; бесплатное престижное образование; государственные награды и ведомственные знаки отличия», – говорится в сообщении.В Минобороны разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения. Его можно найти на сайте военного ведомства.
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Лора Луганская