Россиян предостерегли от использования компьютеров в общественных местах

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Эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн предупредил об опасности ввода личных данных и паролей на компьютерах в общественных местах.
«Публичные компьютеры могут стать источником утечки конфиденциальной информации и привести к нарушению приватности. Использование публичных компьютеров сопряжено с несколькими рисками: заражение вредоносным ПО, кражу личных данных через кейлоггеры и другие шпионские программы. Пользователи могут столкнуться с фишингом», — пояснил в беседе с «Известиями» Келлерманн.
Для того, чтобы избежать неприятностей, специалист рекомендовал следовать правилам кибербезопасности при работе на публичном компьютере, в частности перед начало работы проверять настройки браузера.
До этого из соцсетей стало известно об эвакуации людей из здания кемеровского автовокзала. Причиной происшествия стало тревожное сообщение о минировании. Как передаёт «Сiбдепо», правоохранительные органы действительно производили проверку на месте случившегося. Кроме того, из-за происшествия многие люди опоздали на свои рейсы.
Ранее сообщалось, что баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах.
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