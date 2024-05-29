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Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошёл в гостинице «Волга Премиум». Взрыв мог произойти от разрыва баллона с газом, находящегося под давлением. Уточняется, что это не был взрыв бытового газа.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате взрыва пострадали восемь человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавших, а также о степени тяжести полученных ран не сообщается.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В настоящее время выясняются все детали и причины произошедшего.
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Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате взрыва пострадали восемь человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавших, а также о степени тяжести полученных ран не сообщается.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В настоящее время выясняются все детали и причины произошедшего.
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Анастасия Чинкова