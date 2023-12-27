Россиян предостерегли от «новогодних» мошеннических схем

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Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин перечислил самые популярные схемы мошенничеств, которые злоумышленники используют в предновогоднее время.
Так, мошенники часто создают поддельные сайты по покупке билетов, бронированию отелей, туров, экскурсий.
Помимо этого, с помощью поддельных сайтов аферисты «продают» билеты на различные развлекательные предновогодние шоу и мероприятия. Третьей схемой является продажа в соцсетях различной парфюмерии и косметики для подарков. Кроме этого, мошенники в предпраздничное время активно используют тему скидок и акций.
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Помимо этого, с помощью поддельных сайтов аферисты «продают» билеты на различные развлекательные предновогодние шоу и мероприятия. Третьей схемой является продажа в соцсетях различной парфюмерии и косметики для подарков. Кроме этого, мошенники в предпраздничное время активно используют тему скидок и акций.
«Число мошеннических сайтов в предновогоднее время значительно увеличивается. На этих сайтах всё может выглядеть очень похоже на ресурсы настоящих ритейлеров. Нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые приходят на электронную почту или в мессенджеры, особенно если отправители неизвестны. Лучше всего самостоятельно вводить адрес магазина, маркетплейса в адресную строку браузера или сохранить адреса любимых и проверенных ресурсов в закладках и пользоваться ими», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Потехин.
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Мелисса Тимофеева