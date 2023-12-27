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Россиян предостерегли от «новогодних» мошеннических схем

Киберэксперт Потехин: «Число мошеннических сайтов в предновогоднее время растёт»
27 декабря 2023, 17:46
Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин перечислил самые популярные схемы мошенничеств, которые злоумышленники используют в предновогоднее время.
Так, мошенники часто создают поддельные сайты по покупке билетов, бронированию отелей, туров, экскурсий.

Помимо этого, с помощью поддельных сайтов аферисты «продают» билеты на различные развлекательные предновогодние шоу и мероприятия. Третьей схемой является продажа в соцсетях различной парфюмерии и косметики для подарков. Кроме этого, мошенники в предпраздничное время активно используют тему скидок и акций.


«Число мошеннических сайтов в предновогоднее время значительно увеличивается. На этих сайтах всё может выглядеть очень похоже на ресурсы настоящих ритейлеров. Нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые приходят на электронную почту или в мессенджеры, особенно если отправители неизвестны. Лучше всего самостоятельно вводить адрес магазина, маркетплейса в адресную строку браузера или сохранить адреса любимых и проверенных ресурсов в закладках и пользоваться ими», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Потехин.

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#мошенники
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#билеты
#новый год
#безопасность
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Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»
27 декабря 2023, 18:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв в День Московской области на выставке-форуме «Россия» пообщался со школьниками и молодёжью из разных уголков Подмосковья. Главными темами стали образование, выбор будущей профессии, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.
Ученица Одинцовского лицея №2 Александра поинтересовалась, есть ли в Подмосковье лаборатории с современным оборудованием, где школьники могли бы проводить практические занятия.
«Если вы занимаетесь физикой, биологией или химией, у вас есть выбор – простая школьная лаборатория, специализированная в образовательном центре или университетская. Например, оснащая лаборатории в Физтех-лицее в Долгопрудном, мы ставили дорогое оборудование. Но, на мой взгляд, самое ценное – это наставник, педагог, учитель, который работает там. У нас в Подмосковье каждый год прибавляется 40-45 тыс учеников, ежегодно строим по 30-35 школ. И самая большая проблема – это привлечение и поиск учителей, особенно по точным наукам», – отметил губернатор.
Также Воробьёв рассказал, что в регионе возводится много спортивных объектов, на которые у жителей большой запрос. Так, на прошлой неделе в Орехово-Зуеве открыли ледовый дворец «Звёздный».

Девятиклассница Ксения Сухошко из Красногорска занимается программированием и планирует связать с этим жизнь. Она спросила, будет ли в будущем востребована профессия ИТ-специалиста и возможно ли развиваться в этой сфере в Подмосковье.
«Мы, управляя областью, всё больше полагаемся на цифровые платформы и решения, использование ИИ, в том числе генеративного. У нас в подразделении, которое занимается программированием и внедрением искусственного интеллекта, более 350 программистов, каждый – на вес золота. Их переманивают, постоянно приглашают на повышение. Это говорит о том, что тот, кто умеет программировать, сегодня очень востребован», – пояснил глава региона.
По его словам, сегодня любую проблему можно решить только с использованием технологий и искусственного интеллекта. Задача – чтобы в каждой школе, каждом городе, кванториуме, «Точке роста» или в ИТ-кубе была возможность получить первоначальные навыки программирования. Колледжи Подмосковья также занимаются подготовкой таких специалистов.

Александра Ольховская и Дарья Белобородова из гимназии №11 Королёва спросили, как влияет искусственный интеллект на жизнь обычных людей.
«Мы самую рутинную, самую сложную, объёмную работу сбрасываем на искусственный интеллект. Сегодня роботы отвечают на типовые вопросы, например, Светлана – в здравоохранении. Наша задача – перейти на следующий уровень генеративного ИИ, чтобы решать более сложные задачи. Поэтому искусственный интеллект и дальше будет использоваться, чтобы экономить деньги, трудовые ресурсы. Всё, что связано с ИТ, со временем становится всё более актуальным», – ответил Воробьёв.
Арам Хачатарян из Одинцова спросил, есть ли какие-то программы поддержки волонтёров в Подмосковье.
«Я хотел бы сказать слова благодарности всем нашим волонтёрам, от которых очень многое зависит. Что касается поддержки, есть различные гранты. У нас на прошлой неделе прошла премия «Мы рядом. Доброе дело», где мы отмечали, в том числе деньгами, волонтёров, которые занимаются важными вопросами, которые сегодня волнуют всех нас. Они преимущественно связаны с СВО, с поддержкой бойцов и их семей», – рассказал губернатор.
Алина из Долгопрудного, которая учится в педагогическом университете, спросила, как продвигать проекты в дошкольном образовании.
«Сегодня очень большой запрос на дошкольное образование. Родители инвестируют, стараются делать так, чтобы ребёнок уже с трёх лет приобретал какие-то навыки – пел, рисовал, лепил. Мы стараемся поддерживать социальный бизнес. Поэтому, если у вас есть запрос заниматься им, открывайте свое подразделение. Это даст возможность родителям отдать вам ребёнка, чтобы вы обучили его тем или иные навыкам», – сказал губернатор.
Он выразил желание познакомиться с проектом девушки и на её примере решить, как оказать поддержку таким начинаниям.

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Ивлееву заподозрили в неуплате налогов на сумму более 130 миллионов рублей
27 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/blinow61

Популярную блогершу Анастасию Ивлееву и связанные с ней юридические лица заподозрили в неуплате налогов, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, компания шоувумен ООО «Ивлеева Продакшн», которая была создана в 2020 году, использует упрощённую систему налогообложения. Предполагается, что юридические лица, связанные с блогершей, могли намеренно воспользоваться дроблением бизнесов, чтобы уйти от уплаты налогов.

Таким образом, предполагается, что Ивлеева могла не доплатить налогов на сумму более чем 130 миллионов рублей.

Напомним, вчера стало известно, что Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей. Общественники требуют, чтобы эти деньги она перевела на помощь СВО.

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#деньги
#налоги
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#компании
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Праздничные мероприятия прошли в территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас»
27 декабря 2023, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялись торжества, приуроченные ко Дню спасателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
27 декабря в региональных отделениях противопожарно-спасательной службы прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.

«На счету у наших мужественных спасателей и пожарных, которые первыми приходят на помощь оказавшимся в беде — сотни человеческих жизней. За самоотверженность, высокий профессионализм и верность долгу лучшие специалисты региональной противопожарно-спасательной службы получили награды.<…>Руководители территориальных управлений пожелали личному составу подразделений семейного благополучия, стойкости и удачи в нелёгких рабочих днях», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.

Стоит отметить, что от руководителей теруправлений спасатели получили почетные звания «Заслуженный спасатель Московской области», «Заслуженный пожарный Московской области», также получили медали «За разминирование», «За подводные работы» и «За безупречную службу».

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#мособлпожспас
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Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку
27 декабря 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Госсовета о повышении роли педагога и наставника.
В ходе своего выступления глава государства отметил роль учителей и призвал поднять заработную плату педагогов во всех регионах страны. Кроме того, президент уверен, что с учителей необходимо снимать лишнюю нагрузку и привлекать к работе творческих людей.

Владимир Путин вновь вернулся к уровню оплаты труда преподавателей и заявил, что улучшение условий труда педагогов остается важнейшим вопросом в России.

Прежде российский лидер поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко.

Владимир Путин вновь принял участие в благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара, в которых были написаны желания детей и пообещал их выполнить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#учителя
#зарплата
#россия
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Россияне рассказали о главных новогодних блюдах
Опрос показал, что оливье остается главным блюдом Нового года для россиян
27 декабря 2023, 17:09

Фото: istockphoto/Anna Makarenkova

Оливье остается главным новогодним, на втором месте селедка под шубой.
Такие данные следуют из материалов Россельхозбанка, пишет РИА Новости).

Банк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой.

14% респондентов предпочитают считать самым главным блюдом запечённое мясо или птицу. Бутербродов с рыбой или икрой выбирают 11% респондентов, остальные 3% затрудняются ответить.

Аналитики из «Контур.Маркет» в середине декабря выяснили, что для приготовления оливье нужно потратить 545,6 рубля, а покупка продуктов для селедки под шубой обойдется почти в 328 рублей.

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#новый год
#праздник
#новости
#продукты
#общество
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Подмосковное Минэкологии в уходящем году реконструировало шесть плотин
27 декабря 2023, 17:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В 2023 году подмосковное Минэкологии провело капитальный ремонт шести плотин. Ведомство также проверило техническое состояние 225 гидротехнических сооружений, сообщили в пресс-службе министерства.
Капремонт прошёл на плотинах на ручье Сухая Любинка в Кашире; на реке Любосеевка в городском округе Щёлково; на реке Осётр в городском округе Зарайск; на реке Уча в городском округе Пушкино; на реке Нара в городском округе Серпухов, а также на плотине в деревне Масново-Жуков городского округа Чехов.
«Работа по реконструкции плотин очень важна, ведь от неё зависят не только благополучие и сохранение экосистем, но и жизни наших граждан. Подтопления в связи с нештатными ситуациями и поломками на таких сооружениях, особенно в паводковый период, представляют реальную опасность», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По подсчётам министерства, размер предотвращённого ущерба в результате проведённого ремонта превысил 385 млн рублей.

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#плотина
#реки
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
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Землю в Подмосковье в 2023 году получили более 2,3 тыс многодетных семей
27 декабря 2023, 16:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 2,3 тыс многодетных семьей Подмосковья в 2023 году получили земельные участки. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Обеспечение многодетных семей земельными наделами – один из приоритетов нашего ведомства. В каждом муниципалитете также ведётся активная работа по формированию земельных участков. Лидеры по количеству выданных многодетным семьям участков в этом году – городские округа Электросталь, Протвино, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Коломна, Люберцы, Богородский, Ступино, Рузский и Воскресенск. Землю там получили 1,2 тыс семей с тремя и более детьми», – рассказала министр.
Члены семьи Моториных получили участок на территории Богородского городского округа одними из первых в 2012 году. У Олега и Светланы – четверо детей.
«На участке построили дом с баней, активно занимаемся садоводством, выращиваем плодовые деревья и кусты. Очень любим создавать затейливые клумбы. Ещё любим зимние забавы, а во дворе своего дома можно придумать массу развлечений. Иметь свой дом – счастье», – поделилась Светлана Моторина.
Семья Аксёновых получила участок в 2014 году в городском округе Щёлково. Юрий и Светлана воспитывают шестерых детей.
«Дом построили, но пока небольшой, мечтаем его расширить, чтобы у всех детей было по комнате. В Новый год обязательно загадаем такое желание», – сказал Юрий Аксёнов.
Всего с 2011 года землю получили более 35,6 тыс семей из Московской области.

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#подмосковье
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#многодетная семья
#семьи с детьми
#дети
#наталья адигамова
#минимущества
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Умер сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Колбасов
27 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/jorgeantonio

В Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.
Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.

«Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», —написал Владимир Бурдин.
Коллега и друг Колбасова Павел Здравомыслов рассказал, что гитарист тяжело болел.

«Лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось…» — рассказал Здравомыслова порталу e1.ru.
Семья гитариста объявила материальные сборы. У Александра Колбасова остались сын-подросток и жена.

Ранее сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.

«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал друг писателя на своей странице «ВКонтакте».
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#музыкант
#новости
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«Я там был»: глава Татарстана рассказал, смотрел ли он «Слово пацана»
Минниханов заявил, что вырос в условиях, описанных в сериале «Слово пацана»
27 декабря 2023, 16:33

Фото: сайт Кремля

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не смотрел и не собирается смотреть «Слово пацана», так как сам вырос и работал в условиях, описанных в сериале.
«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», - цитирует РИА Новости Минниханова.

Он также отметил, что просмотр данного сериала не входит в его планы.

Ранее сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. По его словам, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было. Кинодеятель отметил, что создатели с помощью «Слова пацана» передали посыл о том, что у них «болит». Именно по этой причине история получилась насыщенной, интересной и обсуждаемой.


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#история
#кровь
#сериал
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