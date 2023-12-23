Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников

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Директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков рассказал, что с приходом новогодних праздников активизируются кибермошенники. Одной из основных техник обмана в это время является рассылка поддельных писем якобы от служб доставки, пишет РИА Новости.
«С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана - использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — цитирует агентство слова собеседника.
Он добавил, что злоумышленники зачастую использую «технику страха», вынуждая пользователя перейти по ссылке или открыть вложение. Например, в письме говорится, что посылку вернут обратно, если немедленно не совершить какие-либо действия.
«Если в письме предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — заключил специалист.
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