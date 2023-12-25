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Как получить налоговый вычет на благотворительность и не попасть к мошенникам

25 декабря 2023, 15:14
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Физические и юридические лица могут получить налоговый вычет за пожертвования и благотворительность. О том, как можно вернуть часть от суммы, направленной нуждающимся, и как не попасть к мошенникам, расскажет редакция «Радио 1».

Налоговый вычет за благотворительность: что это


Налоговой вычет за благотворительность — вид социальных вычетов, которые можно получить за обучение, лечение, страхование и помощь другим людям. Вычет позволит вернуть часть от пожертвованной суммы.

Кто может получить социальный вычет за благотворительность


Вернуть часть уплаченного налога на благотворительность может любой россиянин, который совершил пожертвование в последние три года.

Важным условиям является то, чтобы пожертвование направлялось не частному лицу, а оформленным официально организациям. К ним относятся: благотворительные фонды, религиозные организации, некоммерческие организации, действующие в целях формирования или пополнения их целевого капитала, социально ориентированные некоммерческие организации.

Какие документы нужны для налогового вычета за благотворительность


Чтобы получить налоговый вычет за благотворительность, в налоговый орган нужно предоставить копии документов, подтверждающих статус некоммерческой организации-получателя пожертвования и цель перечисления пожертвования.

Также необходимо приложить квитанции об оплате, выписки с банковского счета, платежные поручения или иные документы, подтверждающие факт пожертвования. Необходимым документом является справка 2-НДФЛ.

Куда подать документы на налоговый вычет


Обратиться за налоговым вычетом за благотворительность можно в налоговую инспекцию по месту проживания. Далее необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ за тот период, за который необходимо оформить вычет. Заполненную декларацию и документы, необходимые для вычета, можно подать: онлайн, при помощи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» или на сайте ФНС.

В каких случаях нельзя получить вычет по расходам на благотворительность


В налоговом вычете на благотворительность будет отказано, если денежные средства переводились не в организацию, а в адрес учрежденных ею фондов или физическому лицу. Вторым основанием для отказа станет оказание благотворительной помощи из-за какой-либо финансовой выгоды. Например: услуги, бартер, реклама и т.д.

Вычет за благотворительность для юрлица


Оформить налоговый вычет за благотворительность могут также юридические лица, которые перечисляли средства в качестве пожертвований. Такая возможность доступна для тех компаний, которые пользуются общей системой налогообложения. При этом вычет не должен превышать 1% от общей выручки от реализации товаров и услуг.

Как не попасть к мошенникам при пожертвованиях


Сбор пожертвований могут осуществлять только те НКО, у которых видом деятельности является благотворительность. Информация о виде деятельности содержится в уставе организации, который должен быть размещен на ее официальном сайте.

Переносные ящики для сбора пожертвований могут быть использованы только в рамках мероприятий, проводимых НКО. У сотрудника или волонтера, осуществляющего сбор средств, должен быть при себе договор с организацией.

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Стационарные ящики для пожертвований устанавливаются на основании договора аренды НКО с собственником помещения. Ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный номер.

Кроме того, на ящике должны содержаться сведения об НКО, ИНН, номер счета, контактные данные или сетевой адрес, где можно получить подробную информацию о целях сбора и проводимом мероприятии.

Что делать, если просят о помощи в социальных сетях


В том случае, если с просьбой о помощи обратился незнакомый человек, сообщение рекомендуется игнорировать, так как жертвуя частному лицу, невозможно проконтролировать насколько эффективно будут потрачены средства.

Если за помощью обратились представители НКО, то следует проверить организацию на добросовестность.

Как проверить НКО на добросовестность


В первую очередь нужно выяснить, как долго существует НКО, указаны ли контактные данные, как часто обновляются новости на сайте. Далее следует обратить внимание на финансовые отчеты, а также размещена ли информацию об итогах пошлых сборов.

Важно помнить, что переводы в добросовестные НКО осуществляются только на расчетные счета. Просьба перевести деньги на счет физического лица или электронный кошелек может свидетельствовать о недобросовестности организации.

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Онищенко разрешил россиянам есть колбасу в Новый год
Онищенко заявил о безопасности колбасы
25 декабря 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/lenakorzh

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что колбаса вполне безопасна, поэтому ею можно угоститься во время празднования Нового года.
Так специалист развеял мифы о крайней вредности продукта.

«Раз колбаса разрешена – значит, она безопасна. Не надо шарахаться», — приводит utro.ru со ссылкой на РИА Новости слова Онищенко.

При этом, он указал, что, накрывая новогодний стол, подбирать колбасные изделия стоит, обращая внимание на качество. Также колбасу следует правильно хранить в холодильнике и знать меру в её употреблении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал относительно тёплую погоду в Новый год.

«В субботу и воскресенье, 30–31 декабря, скорее всего, будет теплая погода. Прогнозируется 1...2°C и в ночные, и в дневные часы. К вечеру 31 декабря, именно к новогодней ночи, температура начнет снижаться до 0…-3°», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Шувалов.

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#эксперты
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Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца
Глава Центробанка Набиуллина объяснила резкое подорожание яиц высоким спросом
25 декабря 2023, 09:15

Фото: istock / simpson33

Цены на куриные яйца поднялись не только из-за инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в разговоре с РБК.

Она объясняла, что рост цен также связан с высоким спросом. Она вспомнила обстановку в 2021 году, когда некоторые типы товаров резко вырастали в цене.

«И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — пояснила Набиуллина.
Ранее Президент РФ Владимир Путин ранее связал подорожание повышением спроса и в то же время снижением производства. Кроме того, не был вовремя открыт и импорт. Это был сбой в работе правительства, объяснил российский лидер. Он заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

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Россельхознадзор: Вторая партия куриных яиц доставлена из России в Азербайджан
24 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/EMFA16

Уже вторая партия столовых куриных яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил Россельхознадзор в своем Telegram-канале 23 декабря.
Новая партия яиц весом 18 тонн была ввезена через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе.

Первая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук и весом 36 тонн была ввезена в Россию 19 декабря.

Напомним, что решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось, что, помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся также Турция, Иран и Белоруссия. Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежания дефицита в стране.

Цена на куриное яйцо должна стабилизироваться после Нового года, об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.

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#азербайджан
#россия
#импорт
#яйца
#россельхознадзор
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Кабмин решил обнулить пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год
23 декабря 2023, 11:39

Фото: istockphoto/fotek

Кабинет министров обнулил пошлины на ввоз замороженного мяса курицы до 140 тысяч тонн на следующий год.
Российское правительство решило обнулить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних куриц объёмом 140 тысяч тонн на 2024 год. На такие меры кабмин пошёл, чтобы стабилизировать цены.

«Правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур. С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», – сказано в заявлении правительства России.
Выдачу документации для импортеров обеспечит Минсельхоз РФ.

Ранее сообщалось, что в Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана. 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном. Поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.

Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежание дефицита в стране.

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#птица
#мясо
#продукты
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Россия с февраля сможет покупать за рубли итальянские несанкционные товары
ИРТП: РФ с 14 февраля сможет покупать за рубли разрешенные товары из Италии
23 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Elena Katkova

Итало-российская торговая палата планирует к 14 февраля 2024 года ввести в работу систему, позволяющую российским компаниям приобретать за рубли итальянские товары, которые разрешены для ввоза в РФ.
Об этом РИА Новости рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

«Мы убеждены, что 14 февраля предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня всё уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», - говорит Пелаццо.
По его словам, остались определённые «финансовые моменты», но время их решить ещё есть.

Ранее Пелаццо говорил, что система позволяет покупателю из РФ платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а палата со своего счета в третьей стране потом бы переводила эти деньги в Италию.

«Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения. Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом», - утверждает глава ИРТП Пелаццо.
Но возникли сложности: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле. Она присоединилась к Минской, а значит при переводе документации необходимо привлекать аккредитованных переводчиков при посольстве Армении.

«Мы достаточно много времени потратили, чтобы получить определенные разрешения. В особенности мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета», - подчеркнул Пелаццо.
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#италия
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Автоэксперт Колодочкин раскрыл, сколько раз надо мыть машину зимой
Автоэксперт Колодочкин рекомендовал мыть машину не реже раза в неделю
22 декабря 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/djedzura

Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что автомобиль зимой требуется мыть не реже одного раза в неделю.
Он пояснил, что это необходимо для снижения негативного влияния реагентов.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остаётся вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин поддержал правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.

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«Ростелеком» с января повысит цены на домашний интернет
22 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Alexandr Konovalov

С 1 января 2024 года «Ростелеком» повысит расценки на домашний интернет. Это коснётся некоторых архивных тарифов, а повышение ежемесячной абонентской платы составит в среднем 5-6%.
Как сообщают «Ведомости», с начала декабря абоненты начали получать уведомления о предстоящих изменениях в оплате. Как отметили в пресс-службе оператора, повышение цены не превысит уровня инфляции и в абсолютном выражении составит порядка 30 рублей. Обновлённые тарифы абоненты получат в счетах за январь.

В компании объяснили, что невозможно обеспечивать высокие надёжность и качество услуг с учётом меняющихся экономических условий и постоянно растущего интернет-трафика без изменения тарифных планов. Это же касается поддержки технологической инфраструктуры и её развития.

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Россиянам предложили интересное блюдо для разнообразия новогоднего стола
Шеф-повар Русаков предложил приготовить угря унаги
22 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Шеф-повар ресторана Александр Русаков рекомендовал приготовить для новогоднего стола блюда различных кухонь мира, разнообразив привычные всем салаты и закуски.
«Скоро Новый год, а значит пора думать о праздничном столе и о том, что на него поставить. Если вам уже наскучил классический мясной оливье, то можно сделать его с камчатским крабом и свежим огурцом, а привычную сельдь под шубой заменить на угорь унаги или просто копчёный угорь — будет свежо, оригинально и вкусно», — отметил в беседе с Газета.ру Русаков.

Кроме этого, он рассказал о таких закусках, как мини-сморреброды и брускетты. Хорошим украшением для праздничного стола, по его мнению, также могут стать бриоши с лимонным кремом.

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В Подмосковье уже работают более 250 ёлочных базаров
21 декабря 2023, 22:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области сейчас открыто уже более 250 ёлочных базаров. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
«Традиционно в Подмосковье ёлочные базары будут работать до 10 января. Сегодняшний день в регионе уже более 250 точек реализации хвойных деревьев. Ассортимент включает ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Каждый ёлочный базар оформлен в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье», имеет световое сопровождение, прайс-лист и уголок потребителя», – пояснил Григорьев.
Он также отметил, что обязательное условие реализации ёлок в официальных точках продаж – наличие сертификата, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Замминистра добавил, что утилизовать деревья можно в специализированных пунктах приёма елей. Другой вариант – сдать их в зоопарк в качестве корма для животных. Такие пункты позже будут обозначены на соответствующей карте.

Карту ёлочных базаров Московской области можно найти по ссылке.

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