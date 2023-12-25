Как получить налоговый вычет на благотворительность и не попасть к мошенникам

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Физические и юридические лица могут получить налоговый вычет за пожертвования и благотворительность. О том, как можно вернуть часть от суммы, направленной нуждающимся, и как не попасть к мошенникам, расскажет редакция «Радио 1».
Налоговый вычет за благотворительность: что это
Налоговой вычет за благотворительность — вид социальных вычетов, которые можно получить за обучение, лечение, страхование и помощь другим людям. Вычет позволит вернуть часть от пожертвованной суммы.
Кто может получить социальный вычет за благотворительность
Вернуть часть уплаченного налога на благотворительность может любой россиянин, который совершил пожертвование в последние три года.
Важным условиям является то, чтобы пожертвование направлялось не частному лицу, а оформленным официально организациям. К ним относятся: благотворительные фонды, религиозные организации, некоммерческие организации, действующие в целях формирования или пополнения их целевого капитала, социально ориентированные некоммерческие организации.
Какие документы нужны для налогового вычета за благотворительность
Чтобы получить налоговый вычет за благотворительность, в налоговый орган нужно предоставить копии документов, подтверждающих статус некоммерческой организации-получателя пожертвования и цель перечисления пожертвования.
Также необходимо приложить квитанции об оплате, выписки с банковского счета, платежные поручения или иные документы, подтверждающие факт пожертвования. Необходимым документом является справка 2-НДФЛ.
Куда подать документы на налоговый вычет
Обратиться за налоговым вычетом за благотворительность можно в налоговую инспекцию по месту проживания. Далее необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ за тот период, за который необходимо оформить вычет. Заполненную декларацию и документы, необходимые для вычета, можно подать: онлайн, при помощи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» или на сайте ФНС.
В каких случаях нельзя получить вычет по расходам на благотворительность
В налоговом вычете на благотворительность будет отказано, если денежные средства переводились не в организацию, а в адрес учрежденных ею фондов или физическому лицу. Вторым основанием для отказа станет оказание благотворительной помощи из-за какой-либо финансовой выгоды. Например: услуги, бартер, реклама и т.д.
Вычет за благотворительность для юрлица
Оформить налоговый вычет за благотворительность могут также юридические лица, которые перечисляли средства в качестве пожертвований. Такая возможность доступна для тех компаний, которые пользуются общей системой налогообложения. При этом вычет не должен превышать 1% от общей выручки от реализации товаров и услуг.
Как не попасть к мошенникам при пожертвованиях
Сбор пожертвований могут осуществлять только те НКО, у которых видом деятельности является благотворительность. Информация о виде деятельности содержится в уставе организации, который должен быть размещен на ее официальном сайте.
Переносные ящики для сбора пожертвований могут быть использованы только в рамках мероприятий, проводимых НКО. У сотрудника или волонтера, осуществляющего сбор средств, должен быть при себе договор с организацией.
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Стационарные ящики для пожертвований устанавливаются на основании договора аренды НКО с собственником помещения. Ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный номер.
Кроме того, на ящике должны содержаться сведения об НКО, ИНН, номер счета, контактные данные или сетевой адрес, где можно получить подробную информацию о целях сбора и проводимом мероприятии.
Что делать, если просят о помощи в социальных сетях
В том случае, если с просьбой о помощи обратился незнакомый человек, сообщение рекомендуется игнорировать, так как жертвуя частному лицу, невозможно проконтролировать насколько эффективно будут потрачены средства.
Если за помощью обратились представители НКО, то следует проверить организацию на добросовестность.
Как проверить НКО на добросовестность
В первую очередь нужно выяснить, как долго существует НКО, указаны ли контактные данные, как часто обновляются новости на сайте. Далее следует обратить внимание на финансовые отчеты, а также размещена ли информацию об итогах пошлых сборов.
Важно помнить, что переводы в добросовестные НКО осуществляются только на расчетные счета. Просьба перевести деньги на счет физического лица или электронный кошелек может свидетельствовать о недобросовестности организации.
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